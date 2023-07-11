Что посеешь, то и посеешь

Ужесточение правил для иностранных поставщиков семян в России повышает интерес к этому бизнесу крупных местных инвесторов. Связанная с Искандаром Махмудовым компания «Косминвест» создала совместное предприятие с «Щелково Агрохимом» для выпуска семян масличных. Партнерство позволит лучше обеспечить семенами 210 тыс. га «Косминвеста», а также продавать материал на рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания «Косминвест», 50% которой через ООО «Виолан» владеет экс-президент УГМК Искандар Махмудов (Forbes оценивает его состояние в $7,3 млрд), создала с «Щелково Агрохимом» ООО «Хелианта» с основным видом деятельности — выращивание семян масличных культур. «Хелианта» учреждена 7 июля и принадлежит партнерам на паритетных началах, следует из данных ЕГРЮЛ. Название новой компании может быть связано с латинским наименованием подсолнечника Helianthus annuus.

«Щелково Агрохим», по собственным данным, занимает 19% российского рынка средств защиты растений и в последние годы развивает семеноводство. Совместно с крупным производителем сахара ГК «Русагро» компания владеет центром по созданию гибридов сахарной свеклы, а также разрабатывает гибриды подсолнечника, сои, зерновых и др.

По данным BEFL, «Косминвест» на июль 2022 года контролировал 210 тыс. га сельхозземель, занимая 26-е место рейтинга землевладельцев. Кроме того, связываемое с господином Махмудовым ООО «Инвестком» в ноябре 2022 года стало владельцем агрохолдинга «АФГ Националь» примерно с 180 тыс. га сельхозземель, по данным BEFL на прошлый июль. Контакты «Косминвеста» найти не удалось, в «Инвесткоме» на вопросы не ответили. Представитель «Щелково Агрохима» комментарий не предоставил.

Вопрос обеспечения семенами становится актуальным в условиях ужесточения правил для иностранных поставщиков и возможного ограничения импорта. С 1 сентября иностранные производители должны создавать совместные предприятия с местными организациями с долей нерезидентов не более 49%, выполнять селекцию полного цикла и отчитываться о локализации Минсельхозу. Правила уже вызвали беспокойство европейских участников рынка (см. “Ъ” от 3 июля). Кроме того, c 1 октября по 31 декабря Минсельхоз может вводить квоты на ввоз из ряда стран семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, сои, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

По итогам 2022 года Минсельхоз оценивал средний уровень обеспеченности семенами местной селекции в 60,3%, а к 2030 году по доктрине продовольственной безопасности показатель должен достичь 75%. Долю российских семян подсолнечника собеседники “Ъ” на рынке ранее оценивали в 23–25%.

Председатель совета директоров крупного производителя подсолнечника «Био-Тон» Эдуард Зернин говорит, что необходимо наращивать объем собственных семян, чтобы не зависеть от внешних обстоятельств. Интерес крупных, хорошо капитализированных агрохолдингов к проектам в этой сфере вполне оправдан, говорит он. В «Био-Тон», продолжает господин Зернин, развивают совместные проекты с целым рядом российских селекционеров и семеноводов.

Источник “Ъ” на рынке говорит, что покупка семенного материала у партнера, который выступает разработчиком семян, является страховкой от недопоставки и позволяет заключать контракты на следующий сезон по фиксированной цене. В условиях ежегодного удорожания основных средств производства в растениеводстве это помогает перераспределять финансовые потоки, как этого требует динамичная ситуация на рынке, отмечает собеседник “Ъ”. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что новая компания, скорее всего, создана для продажи семян подсолнечника на рынок, а не для обеспечения собственных нужд одного из партнеров: барьеры для входа на местный рынок иностранных поставщиков повышаются, увеличиваются и стимулы для внутреннего производства. Как передавал ТАСС, гендиректор «Щелково Агрохима» Салис Каракотов оценивал дополнительные доходы российских поставщиков семян от сокращения доли иностранцев в 100 млрд руб.

Анатолий Костырев