Европейцы придерживают семена

Новые правила локализации производства семян в России вызвали беспокойство европейских участников рынка. Ассоциация Euroseeds сообщила премьер-министру Михаилу Мишустину о рисках для дальнейшей работы в РФ из-за требований создавать совместные предприятия под контролем местных организаций, выполнять селекцию полного цикла и отчитываться Минсельхозу. Эксперты опасаются снижения урожайности и роста цен из-за ухода с рынка части иностранных семян, но регулятор уверен в необходимости защиты внутреннего рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо, где европейская ассоциация участников рынка семян Euroseeds (включает Bayer, BASF, Corteva и др.) предупредила премьер-министра Михаила Мишустина о рисках для дальнейшей работы компаний—членов организации в РФ из-за новых требований к локализации производства. Соответствующее постановление Михаил Мишустин подписал в мае, оно должно вступить в силу с 1 сентября этого года.

Euroseeds пишет, что ее членов беспокоит обязанность иностранных производителей создавать совместные предприятия с местными организациями с долей нерезидентов не более 49%, выполнять селекцию полного цикла и отчитываться о локализации Минсельхозу. Также ассоциация видит риски в привязке локализации производства с таможенным регулированием. В апреле первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут говорила, что импорт семян в РФ может быть разрешен только компаниям, имеющим план локализации. «Сейчас много компаний, которые просто завозят товар к нам, и все. Объективно это потребительское отношение, которое мы убираем»,— цитировал госпожу Лут «Интерфакс».

Как отмечает Euroseeds, ее члены «на протяжении десятилетий проявляли приверженность российскому рынку», инвестируя в исследования, производство, доработку, маркетинг, разработку условий поставок, что «способствовало продовольственной безопасности РФ». А новые правила локализации угрожают дальнейшей деятельности в России, в том числе из-за отсутствия гарантий соблюдения прав селекционеров и ограничений в обороте семян, указывают в Euroseeds. В аппарате правительства комментарии не предоставили.

Доктрина продовольственной безопасности предполагает, что к 2030 году Россия должна быть обеспечена семенами местной селекции на уровне 75%. По итогам 2022 года средний показатель был 60,3%, сообщал Минсельхоз. Глава министерства Дмитрий Патрушев говорил в интервью “Ъ”, что по базовым зерновым культурам РФ обеспечена на 70–90%, в сахарной свекле местные семена занимают около 3%, в картофеле — 9%.

Источник “Ъ” на рынке отмечает, что сокращение числа иностранных поставщиков семян освободит на рынке нишу для местных селекционеров, но грозит снижением урожайности. К примеру, поясняет он, в мире разрабатываются гибриды ржи, дающие урожай в среднем 7,5 тонны с 1 га, а у российских аналогов — 4 тонны с 1 га. Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что борьба с иностранными семенами только приведет к сокращению их предложения и росту цен, тогда как аграрии уже сталкиваются со снижением доходов и ростом себестоимости. По его словам, глобальные компании тратят на разработку семян большие средства и просто так заставить их локализовать производство в РФ не получится. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отметил, что для развития селекции требуется надежная защита интеллектуальной собственности.

Локализовать производство семян по новым правилам уже планирует Syngenta, подконтрольная китайской госкорпорации ChemChina. Как сообщали в правительстве Воронежской области, до 1 сентября Syngenta намерена создать СП для селекции гибридов с агрохолдингом «Золотой початок», разработав план совместной работы до 2030 года. В Syngenta и других глобальных поставщиках семян Bayer, BASF и Corteva “Ъ” оперативно не ответили.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что правила локализации производства семян должны стимулировать иностранных игроков переходить от импорта к производственной и научной деятельности в РФ, позволить усилить позиции местных селекционеров и семеноводов и защитить внутренний рынок от возможных недобросовестных действий зарубежных компаний. Там подчеркнули, что не видят рисков дефицита семян на внутреннем рынке.

Екатерина Ракитина, Анатолий Костырев