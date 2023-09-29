Лекарствам — Шелковый путь

Российская структура индийской фармкомпании Jodas Expoim пытается через суд добиться поставок по эксклюзивному соглашению иранского препарата «АриоСэвен» на основе эптакога альфа, используемого при лечении гемофилии. Объем федеральных закупок лекарств на основе этого действующего вещества в прошлом году превысил 2 млрд руб. Ситуация для Jodas Expoim усугубляется тем, что права на препарат с 2020 года закреплены за российской «ПСК Фарма».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

«Джодас Экспоим», «дочка» индийской Jodas Expoim, подала иск в Арбитражный суд Московской области, чтобы обязать иранскую AryoGen Pharmed поставить лекарственное средство, обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел. В «Джодас Экспоим» пояснили “Ъ”, что речь идет об эптакоге альфа для терапии гемофилии. Иранская компания производит этот препарат под брендом «АриоСэвен».

«Джодас Экспоим» специализируется на производстве и поставке онкопрепаратов, антибиотиков, контрастных веществ. Ее выручка в 2022 году, по данным Kartoteka.ru, выросла на 16,3%, до 5,5 млрд руб., чистый убыток составил 89,2 млн руб. после прибыли в 22,2 млн руб. годом ранее.

«Джодас Экспоим», как рассказали в компании, в мае 2023 года заключила с AryoGen соглашение, по которому получила эксклюзивные права на дистрибуцию препарата «АриоСэвен» в РФ и разрешение на использование товарного знака. Но еще в 2020 году удостоверение на препарат зарегистрировала на себя российская фармкомпания «ПСК Фарма», которая также упаковывает препарат на своих мощностях в Дубне. У нее же это лекарство закупают дистрибуторы, поставляющие его по госконтрактам в рамках госпрограммы «14 высокозатратных нозологий».

По итогам 2022 года по этой программе на средства бюджета РФ было приобретено эптакога альфа на 2,36 млрд руб., подсчитал “Ъ” на основе материалов госзакупок. Помимо «АриоСэвен» на гостендерах закупается и «Коагил-VII» от «Эс Джи Биотех».

По условиям соглашения с AryoGen и «Джодас Экспоим» эксклюзивные права на «АриоСэвен», которые ранее были оформлены на «ПСК Фарму», перестают действовать. Но фактически иранская сторона не аннулировала соглашение с «ПСК Фарма», поясняют в «Джодас Экспоим». Компания, по словам ее представителя, подавала документы в Минздрав, чтобы перерегистрировать удостоверение на препарат на себя, но дважды получала отказ. «Это лишило нас возможности импортировать продукцию AryoGen»,— подчеркивают в «Джодас Экспоим». В AryoGen, «ПСК Фарма» и Минздраве на запрос “Ъ” не ответили.

При этом «Джодас Экспоим» успел сделать коммерческие предложения двум дистрибуторам, уведомив AryoGen о необходимых объемах закупок, но та препарат не поставила. Речь может идти о «Медикэр» и «Драгсервисе», заключивших контракты на поставку эптакога альфа на общую сумму в 280 млн руб. с подведомственным Минздраву ФКУ «Федеральный центр планирования и лекобеспечения граждан». Но в августе ФКУ расторгла эти договоры. Поводом стало обращение «ПСК Фарма», заявившей, что дистрибуторы не просили компанию подтвердить поставки.

К тому же отказ иранской компании поставлять препарат «Джодас Экспоим» не позволил «Медикэр» и «Драгсервису» исполнить свои обязательства перед ФКУ. Это стало причиной внесения этих дистрибуторов в реестр недобросовестных поставщиков, следует из решения Федеральной антимонопольной службы.

Без перерегистрации регудостоверения «Джодас Экспоим» не смог бы ввести в оборот «АриоСэвен», говорит эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров. Прямого запрета на ввоз препарата без уведомления держателя регудоствоерения нет, но возникла бы проблема со средствами идентификации для системы маркировки, которые эмитируются именно держателем регудостоверения, указывает эксперт.

Это новая для рынка ситуация, когда соглашения заключены одновременно с двумя эксклюзивными контрагентами, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Он предполагает, что AryoGen старался не допустить перебоя в поставках, не разрывая контракт с предыдущим партнером.

Полина Гриценко