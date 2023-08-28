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Коммерсантъ FM
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Фармдистрибуторы теряют госконтракты

Объемы закупок лекарств снижаются

С начала этого года сумма госконтрактов у «Р-Фарм» сократилась почти вдвое, у «Фармстандарта» — на 36%. Два фармдистрибутора, традиционно возглавляющие список крупных поставщиков лекарств государству, прежде наращивали закупки препаратов от COVID-19, и окончание пандемии заметно сказалось на их объемах. В то же время весь сегмент госзакупок снизился на 18%. Причина этому — ажиотажная закупка в прошлом году препаратов по ряду госпрограмм за счет бюджета, предусмотренного на 2023 год. На рынке ждут восстановления объемов госзакупок уже в начале будущего года.

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

В январе—июле 2023 года рынок госзакупок лекарств сократился на 18% год к году, до 452,8 млрд руб., подсчитали в Headway Company по запросу “Ъ”. Но у двух крупных поставщиков по госзаказам — «Р-Фарм» Алексея Репика и «Фармстандарта» Виктора Харитонина, традиционно занимающих первые строчки в рейтинге фармдистрибуторов госсегмента, объемы контрактов снизились гораздо заметнее — в 1,7 раза год к году, до 40,2 млрд руб., и на 36%, до 44,9 млрд руб., соответственно. В «Фармстандарте» не ответили на запрос “Ъ”, в «Р-Фарм» от комментариев отказались.

Эти компании активно поставляли средства от COVID-19, и окончание пандемии повлияло на сокращение объемов госзакупок. В январе—июле 2023 года «Р-Фарм» и «Фармстандарт» практически не заключили ни одного госконтракта по таким препаратам, хотя год назад поставили этих лекарств на 14,5 млрд руб. и более чем на 1 млрд руб. соответственно. Источник “Ъ”, близкий к «Р-Фарм», подтверждает, что сокращение объемов госзакупок произошло в том числе и по этой причине.

На результатах этих дистрибуторов также сказалось падение в 2023 году объемов госзакупок по федеральным программам, включая «14 высокозатратных нозологий» (14 ВЗН), говорит руководитель отдела стратегического развития Headway Company Людмила Баландина. В итоге доля препаратов для 14 ВЗН в общем объеме госпоставок у «Фармстандарта» за семь месяцев этого года сократилась почти вдвое год к году, до 21%. По итогам первой половины 2023 года «Джи Ди Пи», поставляющий также для 14 ВЗН интерферон бета-1b, и вовсе выбыл из топ-50 крупных дистрибуторов, отмечают в Headway Company. По данным СПАРК, в январе—июле компания заключила госконтрактов на 1 млрд руб., что почти в девять раз меньше год к году. В «Джи Ди Пи» на вопросы “Ъ” не ответили.

У «Биокада», поставляющего по госзаказу интерферон бета-1b и другие средства для 14 ВЗН, поставки снизились в 6,6 раза год к году, до 2,1 млрд руб., подсчитал “Ъ” на основе данных из СПАРК. В компании не согласны с этими подсчетами, указывая, что реализуют препараты и через партнеров-дистрибуторов.

Сокращение в этом году объемов госзакупок по программе 14 ВЗН директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов объясняет тем, что в 2022 году заказчики, пытаясь из-за кризиса сформировать запасы препаратов, закупили сверхнормативные объемы. По подсчетам Headway Company, в 2022 году сумма контрактов по этой госпрограмме выросла на 30,8% год к году, до 95,4 млрд руб. Для этих целей Минздрав еще весной прошлого года начал тратить средства бюджета, рассчитанного на последующие годы (см. “Ъ” от 25 апреля 2022 года). В итоге в 2023 году закупки снизились в 3,2 раза: министерство докупило препаратов для 14 ВЗН на 30 млрд руб., практически исчерпав годовой бюджет.

Похожая ситуация с закупками лекарств по госпрограмме по борьбе с ВИЧ. По подсчетам Коалиции по готовности к лечению, с начала 2023 года Минздрав докупил препаратов на 21,5 млрд руб., что в 1,8 раза меньше год к году.

Единственные сегменты, где крупным дистрибуторам в январе—июле этого года удалось нарастить объемы госконтрактов,— закупки для медучреждений и льготных категорий граждан.

Так, по данным Headway Company, у «Фармстандарта» контракты по госпитальным закупкам выросли на 8,6% год к году, до 8,55 млрд руб., для льготников — на 22,6%, до 17,96 млрд руб. «Р-Фарм» нарастил поставки только для льготников — на 166%, до 21,8 млрд руб. Но это в том числе контракты со встречными инвестиционными обязательствами, предполагающие поставки в последующие годы.

Николай Беспалов рассчитывает на восстановление сегмента госзакупок в конце этого года — начале следующего. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк полагает, что рост рынку госзакупок может обеспечить расширение программы госгарантий, в том числе за счет дорогостоящих препаратов.

Полина Гриценко

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