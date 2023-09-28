Путин проиндексировал зарплаты дипломатов

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации заработной платы дипломатов на 5,5% с 1 октября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза размеры месячных окладов дипломатических работников»,— говорится в указе.

26 сентября Владимир Путин подписал указ об индексации на 5,5% зарплат отдельных категорий госслужащих — президента, премьера, министров и глав отдельных ведомств. В тот же день российский президент проиндексировал зарплаты генпрокурора Игоря Краснова и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.