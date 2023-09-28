Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин проиндексировал зарплаты дипломатов

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации заработной платы дипломатов на 5,5% с 1 октября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза размеры месячных окладов дипломатических работников»,— говорится в указе.

26 сентября Владимир Путин подписал указ об индексации на 5,5% зарплат отдельных категорий госслужащих — президента, премьера, министров и глав отдельных ведомств. В тот же день российский президент проиндексировал зарплаты генпрокурора Игоря Краснова и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...