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Коммерсантъ FM
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Депутатов уводят из-под камер

Курская облдума разрешила себе проводить закрытые заседания

Курская областная дума в четверг приняла поправки в свой регламент, разрешающие закрывать заседания от журналистов. Кроме того, депутаты теперь не смогут без разрешения транслировать работу комитетов и активно выступать на правительственных часах. Оппозиционеры с изменениями не согласились, пригрозив обжаловать их в суде. В ответ руководство думы упрекнуло их в желании попиариться, недопустимом в условиях специальной военной операции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Курская областная дума на сегодняшнем заседании приняла изменения в свой регламент. По словам внесшего проект депутата от «Единой России» Вячеслава Хлопонина, поправки разработаны в целях исключения спорных и конфликтных моментов, а также правовых пробелов в вопросах организации деятельности постоянных комитетов и мандатной комиссии облдумы. Как подчеркнул единоросс, эти изменения аналогичны нормам, действующим в Госдуме и большинстве законодательных собраний других регионов.

Согласно проекту, депутаты смогут проводить закрытые заседания парламента и комитетов. Данные об их содержании распространяться не будут. Решение о проведении закрытых заседаний будет приниматься большинством голосов их участников.

Кроме того, председатели постоянных комитетов на заседаниях смогут ограничивать использование журналистами и депутатами средств фото-, аудио- и видеофиксации.

Изменения коснулись и правительственного часа, время которого ограничено до 60 минут. Отныне фракции смогут задавать докладчикам не более трех вопросов: по мнению господина Хлопонина, это позволит повысить роль фракции и исключит выступления, не относящиеся к теме мероприятия. Наконец, поправки позволяют лишать депутата права на выступление в случае нарушения им депутатской этики, высказываний без разрешения и использования грубых выражений. Соблюдать правила этичного поведения и не допускать порочащих думу высказываний теперь должны и помощники парламентариев.

Представители оппозиции проект дружно раскритиковали. Алексей Бобовников (КПРФ) заявил, что поправки противоречат федеральному закону об информации и информационных технологиях: «Заседание можно будет закрыть и ограничить доступ к информации, если любой депутат без объяснения причин выступит с таким предложением, а остальные его поддержат». Его однопартиец Александр Анпилов предложил отложить принятие документа, так как не все депутаты могли подробно с ним ознакомиться: внесенный 13 сентября проект был рассмотрен на комитете всего два дня назад, 26 сентября.

Коммунистов поддержал и Владимир Федоров (ЛДПР): «У нас везде все официально транслируется, губернатор постоянно проводит планерки и совещания в прямом эфире. А мы идем вразрез. За последние 12 лет я помню только одно закрытое заседание, где мы рассматривали вопросы обороны и безопасности. И то там ничего секретного не прозвучало, а все адекватные люди поняли, что снимать нельзя».

На критику оппозиции резко ответил председатель облдумы Юрий Амерев («Единая Россия»), подчеркнувший, что парламент заинтересован в публичности, но не в пиар-кампаниях.

«В то время, когда в стране идет война, проводится специальная военная операция, когда наш президент занят государственными проблемами международного характера, а губернатор и жители региона поддерживают участников специальной военной операции, некоторые депутаты озабочены тем, что их мало снимают»,— негодовал спикер. Предложенные изменения он поддержал, отметив, что дума должна показывать жителям высокую организацию работы, а не «вседозволенность, разболтанность и анархию». В итоге поправки приняли уверенным большинством: 27 голосов за при 5 против и одном воздержавшемся. Фракция КПРФ уже заявила, что готова обжаловать это решение в суде.

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Политолог Владимир Слатинов считает, что поправки в регламент нацелены на минимизацию несогласованной активности в представительных органах. «Впервые регламентные изменения в областном парламенте приняли в Липецкой области, в которой КПРФ последовательно и жестко оппонирует региональной власти на площадке облсовета,— напоминает эксперт.— В Курской области подобного противостояния нет. Создается впечатление, что руководство местной думы выстраивает свою вертикаль, что, впрочем, вписывается в федеральный тренд».

Сергей Толмачев, Воронеж

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