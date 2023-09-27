Челябинск вернется на первый уровень

Гордума Челябинска во вторник направила в заксобрание региона инициативу об отмене двухуровневой системы формирования муниципального парламента. Сейчас дума комплектуется из районных депутатов — по семь от каждого из семи райсоветов. В 2014 году Челябинск был одной из трех региональных столиц, которые перешли на экспериментальную модель. Спустя два созыва реформа признана неудачной: вместо «приближения» депутатов к избирателям власть получила дублирование полномочий и затягивание бюджетного процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

26 сентября депутаты Челябинской гордумы единогласно приняли решение внести в законодательное собрание области законопроект о лишении Челябинска статуса городского округа с внутригородским делением и возвращении ему статуса обычного городского округа. Фактически речь идет о ликвидации городских районов как самостоятельных муниципальных образований и упразднении их депутатских советов.

Как рассказал председатель гордумы Андрей Шмидт, после одобрения документа районы будут упразднены в течение шести месяцев, полномочия их администраций и глав будут прекращены с 1 октября 2024 года, а депутатов — с момента первого заседания гордумы нового созыва, которую изберут в следующем сентябре.

Напомним, возможность перехода на двухуровневую систему местного самоуправления (МСУ) в крупных городах появилась в 2014 году по инициативе президента Владимира Путина, который предложил «приблизить» местную власть к гражданам. Идея была реализована в виде нового типа муниципального образования — городского округа с внутригородским делением. Каждый район такого округа имеет свой представительный орган, куда депутаты избираются напрямую. А городская дума формируется уже из их числа в равной пропорции.

Челябинск стал первым административным центром, перешедшим на двухуровневую модель. В 2014 году в городе появилось семь райсоветов, в шесть из которых избирались по 25 депутатов, а еще в один — 20. Таким образом, общее число муниципальных депутатов выросло с 39 человек в парламенте прежнего созыва до 170. В саму же гордуму от каждого района избирается по семь представителей (в общей сложности — 49).

Однако широкого распространения такая модель не получила. В 2015 году к реформе присоединились только Самара, где по смешанной системе сформировали девять райсоветов общей численностью 284 человека (41 депутат гордумы вместо 35, позже их количество сократили до 210 и 37 соответственно), и Махачкала (три райсовета, 79 депутатов вместо 45). В большинстве же субъектов РФ власти отказались от реформы.

Сомнения в эффективности двухуровневой системы появились по итогам работы первого же «реформированного» созыва Челябинской гордумы. Еще в 2019 году губернатор Алексей Текслер констатировал, что цели «приблизить» власть к людям она не достигла, но согласился дать реформе еще один шанс и попытаться «раскрыть ее потенциал». В противном случае он пообещал вернуться к прямым выборам гордумы в 2024 году.

В июне этого года группа депутатов от «Единой России» выступила с инициативой вернуться к прежней системе, поскольку эксперимент «не достиг запланированных целей» — распределить нагрузку между внутригородскими районами и городом, а также более четко разграничить полномочия и финансовое обеспечение. По мнению единороссов, отсутствие собственных полномочий у райсоветов приводит к «дублированию и дроблению городских полномочий», а предоставление межбюджетных трансферов бюджетам внутригородских районов приводит к «затягиванию процесса исполнения бюджета».

12 июля прошли публичные слушания, большинство участников которых поддержали отмену реформы. Вице-мэр Челябинска по правовым вопросам Надежда Рыльская рассказала, что разделение городской власти привело к усложнению бюрократической системы, увеличению административных барьеров для населения и росту расходов. По ее данным, ежегодный объем трат на содержание органов МСУ увеличился на 240 млн руб.

Политолог Алексей Ширинкин считает минусы двухуровневой системы очевидными: это «малофункциональные, не очень ресурсные райсоветы, которые не располагают серьезными полномочиями». Также из-за системы делегирования существует «отчуждение между избирателями и городской думой», добавляет эксперт: «Среди плюсов прежде всего низкий порог входа в райсоветы, не требующий ни сбора подписей, ни больших денежных средств. Он приводил к тому, что в целом ряде округов побеждали оппозиционеры».

Интересно, что новая редакция закона о МСУ, которая была внесена в Госдуму еще в конце 2021 года, предполагает упразднение городских округов с внутригородским делением и двухуровневой системы формирования муниципальных парламентов. Однако до сих пор документ прошел лишь первое чтение и сроки его принятия остаются неизвестными. Добавим, что в Самаре и Махачкале вопрос об отмене двухуровневой системы по собственной инициативе не поднимался.

Юлия Гарипова, Челябинск; Андрей Прах