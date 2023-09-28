«Ростех» сообщил о повторной DDoS-атаке на систему Leonardo

Госкорпорация «Ростех» сообщила, что DDoS-атаки на систему бронирования авиабилетов Leonardo, о которых сообщалось утром 28 сентября, возобновились. По данным «Ростеха», атаки осуществляются с территории нескольких стран, в том числе Украины.

«На данный момент наблюдаются небольшие сбои, но в целом система держится уверенно благодаря действиям наших специалистов»,— говорится в Telegram-канале «Ростеха».

После утренней DDoS-атаки на Leonardo, как сообщали авиакомпании, в аэропортах возникли проблемы с регистрацией, которую стали осуществлять в ручном режиме. К 12:00 система восстановила работу.

В прошлом году все 53 российские авиакомпании были вынуждены перейти на отечественные системы бронирования. Госкорпорация «Ростех» перевела российские компании на платформу Leonardo, разработанную «Сирена-Тревел». По данным «Ростеха», в последние месяцы Leonardo регулярно подвергается хакерским атакам.

Лусине Баласян