«Аэрофлот» сообщил о сбое в системе Leonardo, затруднена регистрация пассажиров

Компания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) сообщила, что из-за сбоя в системе бронирования Leonardo регистрация в аэропортах маршрутной сети компании затруднена. О сбоях также сообщают авиакомпании «Победа» и «Россия». В «Ростехе» объяснили сбой системы DDoS-атакой из-за рубежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo ("Сирена-Тревел") затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании»,— говорится в сообщении авиакомпании.

Как сообщила пресс-служба «Победы», регистрация в аэропортах происходит в ручном режиме. В Пулково уточнили, что у них система восстановила свою работу. Пресс-служба «Уральских авиалиний» и источник «Ъ» в Utair подтвердили сбой.

«В настоящий момент на систему Leonardo идет массированная DDOS-атака из-за рубежа. Мы работаем над ее отражением»,— сообщила пресс-служба «Ростеха». В госкорпорации заверили, что в ближайшее время система бронирования заработает в штатном режиме.

В 2022 году все 53 российские авиакомпании были вынуждены перейти на отечественные системы бронирования. Госкорпорация «Ростех» перевела российские компании на платформу Leonardo, разработанную «Сиреной-Тревел», компанией, аффилированной с «Ростехом».

Анастасия Ларина