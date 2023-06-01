«Барселону» не пускают к чемпионам

Действующий чемпион Испании «Барселона» должен быть отстранен от участия в еврокубках на один сезон. Такое мнение высказали два инспектора Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), привлеченных к расследованию скандала, именуемого «делом Негрейры». Речь о том, что «Барселона» много лет платила бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре за некие услуги, которые могли выходить за рамки дозволенных. Окончательное решение о допуске «Барселоны» к выступлению в Лиге чемпионов UEFA должен принять до 12 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Знаменитый стадион «Камп Ноу» в Барселоне, 28 мая там состоялся последний матч перед началом реконструкции

Фото: Albert Gea/File Photo, Reuters Знаменитый стадион «Камп Ноу» в Барселоне, 28 мая там состоялся последний матч перед началом реконструкции

Фото: Albert Gea/File Photo, Reuters

Испанский футбольный клуб «Барселона» рискует лишиться права выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Как сообщает издание ABC, сразу два инспектора UEFA — Жан Самуэль Леуба и Мирьям Коллер Трунц — пришли к выводу, что каталонцев следует отстранить от участия в еврокубках на год.

Окончательное решение в связи с «делом Негрейры» UEFA должен принять до 12 июня. В этот день будет назван окончательный список участников Лиги чемпионов.

Рекомендацию отстранить «Барселону» инспекторы UEFA выдали после изучения обстоятельств «дела Негрейры». Речь о бывшем заместителе главы технического комитета арбитров Федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикесе Негрейре. Как установила прокуратура Испании, с 2001 по 2018 год он получил от «Барселоны» в общей сложности около €7,8 млн (деньги перечислялись на счета подконтрольных господину Негрейре и его сыну компаний).

В клубе за это время несколько раз менялись президенты, но выплаты господину Негрейре не прекращались. Платили ему и при нынешнем президенте «Барселоны» Жоане Лапорте. Он занимал этот пост с 2003 по 2010 год, потом уступил его Сандро Росселю, а в 2021 году вернулся на должность. По версии господина Негрейры, поддержанной «Барселоной», ничего предосудительного в вышеозначенных выплатах не было. Якобы средства были платой за некие консультационные услуги и составление технических отчетов о судействе.

Попытки испанской La Liga наказать «Барселону» ничего не дали. Как отмечал президент La Liga Хавьер Тебас, у возглавляемой им организации связаны руки, поскольку истекли установленные ее регламентом сроки давности по делам, схожим с историей «Барселоны». Но господин Тебас отмечал, что UEFA не связан столь жесткими процессуальными рамками, и выражал надежду на его вмешательство, называя «дело Негрейры» «самой большой проблемой в истории испанского футбола».

Отметим, что в регламенте UEFA прямо отмечается: если союз придет к выводу, что тот или иной клуб был напрямую или косвенно замешан в любых действиях, направленных на подтасовку или попытку повлиять на результат матча на национальном или международном уровне, то он не допускается к участию в международных соревнованиях.

Арнольд Кабанов