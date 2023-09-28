Debate: суд признал выплаты «Барселоной» €7,5 млн судье Негрейре взяточничеством

Судья Хоакин Агирре признал, что клуб «Барселона» совершил уголовное преступление, когда осуществлял выплаты футбольному рефери Энрикесу Негрейре и его сыну, сообщает издание The Debate. Поступления от клуба в пользу судьи, продолжавшиеся 17 лет (с 2001 по 2018 год) и составившие €7,5 млн, судья Агирре квалифицировал как взяточничество. Футбольный клуб информацию The Debate не комментировал. «Барселоне» грозит исключение из Ла Лиги и отстранение от еврокубков.

15 марта суд принял к рассмотрению жалобу прокуратуры на двух бывших президентов «Барселоны» — Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, а также на сам клуб. В материалах надзорного ведомства говорилось, что за деньги команда получала от Негрейры, занимавшего должность вице-президента судейского комитета Испании, отчеты и видео с анализом профиля арбитра, который должен был работать на следующем матче Ла Лиги или Кубка Испании.

Судья Агирре признал Негрейру должностным лицом, преследующим преступные цели, поскольку он получал стороннее вознаграждение, выполняя публичную функцию судейства матчей. Из решения суда следует, что Негрейра после того, как в середине 2018 года его уволили с поста вице-президента судейской коллегии, направил устрашающее письмо бывшему президенту клуба Бартомеу, в котором указывалось, что, «если они не будут продолжать платить ему, он раскроет ряд фактов, которые могут серьезно навредить судье». По мнению Агирре, этот факт указывает на понимание Негрейрой того, что он совершает серьезное преступление в пользу «Барселоны».

В апреле 2023 президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил наличие выплат Негрейре. При этом Лапорта заявил, что клуб «не имел намерений сфальсифицировать соревнование с целью получения спортивного преимущества». По его словам, в том, чтобы платить за совет, «нет ничего криминального», а судейство Испании исторически было на стороне другого клуба — «Реал Мадрида».

В настоящее время, по данным издания Marca, гражданская гвардия Испании ищет документацию по делу Негрейры в штаб-квартире технического комитета судей в Лас-Росас-де-Мадриде.

Арсений Пушкин