УрФУ вошел в десятку лучших вузов России по версии RAEX

Уральский федеральный университет (УрФУ) занял 10 место в топе лучших вузов России по версии рейтингового агентства RAEX. Это лучший результат среди всех федеральных университетов России, отметили в пресс-службе УрФУ. В анкетировании принимало участие 212 вузов. В прошлом году УрФУ занял 11-е место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральский федеральный университет (УрФУ)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Уральский федеральный университет (УрФУ)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Рейтинги вузов RAEX публикуются ежегодно начиная с 2012 года. При подготовке используются статистические показатели (данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и сведения из открытых источников), а также результаты опросов респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей. Общий балл вуза в рейтинге складывается из трех факторов: условия для получения качественного образования, уровень востребованности выпускников работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности.

Сейчас в УрФУ обучается около 41 тыс. студентов, в нем преподает около 4 тыс. ученых. Вуз участвует в деятельности Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ).

Виталий Красиков

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте