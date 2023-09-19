Тюмень обогнала Екатеринбург в рейтинге социально-экономической устойчивости

Тобольск, Уватский район и Тюмень возглавили рейтинг социально-экономической устойчивости муниципальных образований Тюменской области. Исследование провел Уральский институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сотрудники вуза оценили уровень социальных рисков и предпосылки развития экономики в городских округах и муниципальных районах Тюменской области, их возможность удерживать и привлекать население. При составлении рейтинга авторы учли динамику численности населения, объем отгруженных товаров собственного производства, объем инвестиций, доходы бюджетов, среднюю зарплату и другие десять показателей.

Рейтинг возглавил Тобольск с 64,41 баллами из 100. «Это высший показатель по области и среди всех обследованных на сегодня муниципалитетов Уральского федерального округа. Таков результат стремительного промышленного развития города и его превращения в туристический центр российского масштаба»,— говорится в исследовании.

Второе место занял нефтедобывающий Уватский район (55,85). Областной центр региона Тюмень находится на третьей позиции (53,74), однако опережает Екатеринбург, лидера Свердловской области, на 0,76 балла. На последних местах оказались Армизонский (26,55), Ярковский (24,88) и Юргинский (20,60) районы.

Напомним, ранее Уральский институт управления РАНХиГС впервые составил рейтинг социально-экономической устойчивости муниципальных образований Свердловской области. Его возглавили Екатеринбург (52,98 баллов), Сысерть (42,12) и Красноуфимск (40,55). Последнее место заняло Махневское муниципальное образование (17,61).

Василий Алексеев

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