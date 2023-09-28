В Екатеринбурге вновь продают ТРК «Комсомолл», но на 500 млн рублей дешевле

В Екатеринбурге на продажу вновь выставили торгово-развлекательный комплекс «Комсомолл» на ЖБИ за 850 млн руб., указано на сайте по продаже недвижимости N1.ru. Стоит отметить, что ТРК продают не первый год, но до этого его пытались продать за 1,4 млрд руб., сейчас цена ниже на 550 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТРК "Комсомолл" / vk.com Фото: ТРК "Комсомолл" / vk.com

Торговый центр был построен в 2010 году на дублере Сибирского тракта, его общая площадь, согласно объявлению, составляет 68 тыс. кв. м, арендопригодная — 44,8 тыс. кв. м. У ТРК есть свой многоуровневый паркинг на 1,6 тыс. мест.

С 2018 года он принадлежит Альфа-банку, который хочет от него избавиться как от непрофильного актива. В конце прошлого года в «Комсомолле» сменилась управляющая.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге на продажу был выставлен ТРЦ «Алатырь». Кроме того собственников сменили торговый центр «Радуга-парк» и ТРЦ «Парк Хаус». Также компания «Атлас Девелопмент» выкупила «Дирижабль».

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