Намоллили владельца

Уральский застройщик «Форум-групп» продал торговый центр «Радуга-парк» в Екатеринбурге компании «Гранд Лайн — Центр» из Калужской области. По данным источника “Ъ-Урал”, екатеринбургский девелопер несколько лет вел переговоры с разными потенциальными покупателями, но продать объект удалось только сейчас. Эксперты отметили, что «Радуга-парк» расположен рядом с торговым центром «Мега», который притягивал покупателей благодаря IKEA. После ее ухода из России поток покупателей мог переключиться на «Радугу-парк».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговый центр «Радуга-парк» перешел под контроль калужского производителя строительных материалов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Торговый центр «Радуга-парк» перешел под контроль калужского производителя строительных материалов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Калужская компания «Гранд Лайн — Центр» стала новым владельцем торгового центра «Радуга-парк» на ул. Репина в Екатеринбурге. Как указано в сервисе Kartoteka.ru, со 2 марта ей принадлежат 100% ООО «Торговый центр» (юридическое лицо ТЦ). Как указано на сайте Grand Line, компания занимается производством строительных материалов и входит в тройку лидеров среди регионов России, а также имеет девять заводов. В «Гранд Лайне» не ответили на запрос «Ъ-Урал».

Ранее торговым центром владела «Компания СМВ Энтерпрайзис ЛТД», зарегистрированная на Кипре и связанная с уральским застройщиком «Форум-групп». В пресс-службе «Форум-групп» не стали комментировать сделку. По сведениям «Ъ-Урал», компания несколько лет планировала продать ТЦ. Находились несколько интересантов, но до реальной продажи дело дошло только сейчас. Сейчас у застройщика в управлении остаются аутлет Brands’ Stories и другие коммерческие объекты. При этом в прошлом году «Форум-групп» продал застройщика микрорайона Солнечный.

Общая строительная площадь «Радуга-парка» составляет 130 тыс. кв.м, из них 67 тыс. кв.м — площадь под аренду. Якорные арендаторы — гипермаркет «Окей», «Галамарт», Hoff, «М.Видео» и другие. ТЦ был открыт в 2012 году. Согласно финансовой отчетности, по итогу 2021 года выручка ООО «Торговый Центр» составила 961,7 млн руб., чистая прибыль — 342,1 млн руб. Баланс компании составляет 4,3 млрд руб.

По мнению участников рынка, «Радуга-парк» — хороший районный торговый центр с гипермаркетом, парком и развлекательной частью. «С учетом того что рядом была IKEA (в ТРЦ «Мега».— «Ъ-Урал»), то в части шопинга в выходные, на мой взгляд, она перетягивала покупателей. С исчезновением IKEA “Мега” стала таким же районным центром для Первоуральска, Ревды и других соседних с ними городов. Поэтому сейчас “Радуга-парк” безусловно, приобрел в конкурентоспособности»,— считает директор ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж» Дмитрий Сарапульцев.

По мнению аналитиков, последние годы для торговых центров были непростыми в связи с пандемийными ограничениями и уходом международных брендов после начала специальной военной операции. Как рассказала «Ъ-Урал» аналитик Уральской палаты недвижимости Анна Мезенцева, по итогам 2022 года объем вакантных площадей увеличился до 8,1% от общего объема площадей ТЦ Екатеринбурга (90,5 тыс. кв.м), объем пустующих увеличился до 15,1% (167,6 тыс. кв.м). «Возведение с нуля (или покупка) крупных торговых объектов сейчас потребует высокой доли инвестиций с большим сроком окупаемости. Но сделка по “Радуга-парку” и ее мотивы скорее зависят от внутренних процессов девелопера “Форум-групп” (стратегии, приоритетов развития)»,— отметила госпожа Мезенцева.

Мария Игнатова