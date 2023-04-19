У екатеринбургского ТРЦ «Парк Хаус» сменился собственник

Европейский инвестфонд Atrium European Real Estate продал семь торгово-развлекательных центров (ТРЦ) «Парк Хаус» в России, в том числе ТРЦ в Екатеринбурге. Новым владельцем сети стал краснодарский девелопер «Рамо-М» (входит в холдинг «Ромекс Group»), сообщил «Ведомостям» представитель «Ромекс Group».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ

По словам заместителя гендиректора «Ромекс-Кубань» Константина Томенко, сделка является бессрочной и права собственности по ней переходят окончательно. Ранее «Ъ» сообщал, что еще до начала спецоперации фонд несколько раз пытался реализовать свою недвижимость и даже вел переговоры с крупными покупателями, но каждый раз стороны не могли договориться о цене.

В Екатеринбурге «Парк Хаус» находится в Пионерском поселке на улице Сулимова, 50. Напомним, ранее в Екатеринбурге выставили на продажу торгово-развлекательный комплекс «Комсомолл» и ТРЦ «Алатырь». В марте собственника сменил торговый центр «Радуга-парк»: уральский застройщик «Форум-групп» продал торговый центр компании «Гранд Лайн — Центр» из Калужской области.

Диана Сунагатуллина

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