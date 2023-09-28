Армения предложила РФ соглашение, чтобы развеять опасения по Римскому статуту

Представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян заявил, что Ереван предложил Москве подписать соглашение, которое развеет опасения России в случае ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) армянской стороной, передает ТАСС.

Господин Киракосян уточнил агентству, что, даже если Россия откажется подписывать соглашение, вопрос об аресте президента России Владимира Путина в Армении по ордеру МУС «является неразумным». Он заявил, что лидеры стран имеют иммунитет.

Напомним, в марте досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Привести ордер в исполнение обязаны все страны, ратифицировавшие Римский статут.

Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. 1 сентября 2023 года армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского статута МУС. МИД страны сообщал, что с помощью ратификации страна хочет привлечь к ответственности Азербайджан. Ранее сегодня, 28 сентября, комиссия парламента Армении по государственно-правовым вопросам единогласно приняла законопроект о ратификации Римского статута МУС и направила его на одобрение в парламент.

Как работает Международный уголовный суд — в материале «Ъ».

Эрдни Кагалтынов