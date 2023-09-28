Парламентская комиссия Армении приняла проект о ратификации Римского статута

Комиссия парламента Армении по государственно-правовым вопросам единогласно приняла законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и направила его на одобрение в парламент, сообщает Armenpress.

Как передает ТАСС, представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что Ереван предложил Москве двустороннее соглашение для юридического решения по Римскому статуту. Он заверил, что принятие документа не имеет связи с отношениями Армении и России.

Напомним, в марте досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Привести ордер в исполнение обязаны все страны, ратифицировавшие Римский статут. Ереван говорил, что ведет по этому поводу консультации с Москвой.

Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. 1 сентября 2023 года армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского статута МУС. МИД страны сообщал, что с помощью ратификации страна хочет привлечь к ответственности Азербайджан. 20 сентября проект решения о ратификации Римского статута МУС прошел экспертизу в парламенте Армении.

Эрдни Кагалтынов