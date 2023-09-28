Виктор Тамаров не пришел на вручение мандатов депутатам рыбинского совета

Генеральный директор ООО «Рыбинская генерация», председатель фракции «Единая Россия» муниципального совета Рыбинска Виктор Тамаров не пришел на первое заседание совета, где проходила церемония вручений удостоверений избранным депутатам. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание Рыбинского муниципального совета

Фото: Рыбинский муниципальный совет Заседание Рыбинского муниципального совета

Фото: Рыбинский муниципальный совет

Председатель Волжской избирательной комиссии Елена Шарова не назвала господина Тамарова в числе избранных депутатов, которым вручались удостоверения. Кандидатуру Светланы Кочегаровой на пост председателя совета выдвигал заместитель председателя фракции «Единая Россия» Григорий Кузнецов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что топ-менеджер крупнейшей теплоснабжающей компании города и политик был задержан по подозрению во взятке.

Антон Голицын