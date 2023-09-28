Пользователи iPhone 15 Pro жалуются на сильный нагрев устройства

Поступившие недавно в продажу iPhone 15 Pro компании Apple в некоторых ситуациях так сильно нагреваются, что к ним невозможно прикоснуться. О таких жалобах людей, купивших последнюю модель iPhone, сообщает The Wall Street Journal. Журналисты издания проверили это сами и подтвердили обоснованность жалоб потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На сильный нагрев смартфона жаловались покупатели устройства в Китае, США и Канаде. В основном перегрев происходит в процессе зарядки устройства или при использовании некоторых приложений, например энергозатратных игр. По отзывам покупателей, они фиксировали нагрев iPhone 15 Pro Max до 41 градуса в процессе зарядки. Когда на устройстве играли одновременно с процессом зарядки, оно нагревалось до 44 градусов. А при загрузке мобильной игры Genshin Impact по сети 5G или при игре в нее температура устройства и вовсе доходила до 50 градусов. Пользователи также отмечают, что и у iPhone 14 Pro бывали случаи нагрева до 44 градусов. Но и то, и другое устройства не перегревались, когда пользователь просто по нему говорил, писал сообщения, заходил в соцсети и т. п.

По мнению экспертов, перегрев iPhone 15 Pro может быть связан с тем, что эта модель сделана легкой и компактной, и ее корпус не справляется с рассеиванием тепла, как это происходило в предыдущих моделях. Как считает эксперт по продукции Apple Мин Чи Ко из компании TF International Securities, возможно, сказывается и использование титана в моделях iPhone 15 Pro Max. Титан — плохой проводник тепла, что затрудняет вывод тепла из устройства.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «iPhone 15 показал сильные стороны».

Алена Миклашевская