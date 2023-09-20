В парламенте Армении прошел экспертизу проект ратификации Римского статута

Проект решения о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) прошел экспертизу в парламенте Армении. Об этом сообщила армянская газета «Жоховурд».

По предварительным данным, «проблемных норм» в документе найдено не было. Однако отмечается, что не была представлена справка «о целесообразности ратификации международного договора». Кроме того, в Римском статуте использован ряд понятий и терминов, которые по-другому сформулированы в законодательстве Армении.

Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. 1 сентября 2023 года армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского статута МУС. МИД страны сообщал, что с помощью ратификации страна хочет привлечь к ответственности Азербайджан.

В марте досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Привести ордер в исполнение обязаны все страны, ратифицировавшие Римский статут. Ереван говорил, что ведет по этому поводу консультации с Москвой.

Лаура Кеффер