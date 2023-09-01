ФАС выявила нарушения при закупке новых турникетов для екатеринбургского метро

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по Свердловской области признала обоснованной жалобу ООО «СЭМ» на Екатеринбургский метрополитен. Как сообщили в пресс-службе ведомства, были выявлены нарушения при закупке входных турникетов для станций метро.

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Как было указано в жалобе, в конкурсной документации не был прописан объем проводимых через терминалы транзакций в день. Отсутствие такой информации, по данным ФАС, не позволило потенциальным участникам закупки рассчитать пассажиропоток и вознаграждение за свои услуги.

До 29 сентября «Метрополитен» должен был отменить составленные во время закупки протоколы и внести изменения в закупочную документацию. Как указано на сайте Госзакупок, на участие в конкурсе не было ни одной заявки.

Напомним, ранее стало известно, что на станциях метро Екатеринбурга начнут устанавливать новые входные турникеты. Первые устройства, которые заменили бы оборудование 1970-х годов, должны были установить к концу года на станции «Площадь 1905 года». После обновления турникетов должна была появиться возможность оплачивать проезд с помощью QR-кода.

Полина Хабарова

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