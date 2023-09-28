Байден: я не знаю, как не допустить приостановки работы правительства США

Президент США Джо Байден заявил, что не знает способа предотвратить приостановку работы правительства (шатдаун) США, которая может произойти 1 октября нынешнего года. По его словам, есть небольшая вероятность, что выход из ситуации все же будет найден.

«Если бы я знал способ предотвратить шатдаун, я бы уже это сделал»,— заявил американский президент (цитата по изданию The Hill).

Также господин Байден сообщил, что не считает неизбежной потенциальную приостановку работы правительства США. «Я не думаю, что в политике что-то неизбежно»,— подчеркнул он.

Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти публично призвал Джо Байдена вмешаться в ситуацию с надвигающимся прекращением работы правительства Соединенных Штатов. Если к концу финансового года (30 сентября) не будет либо сформирован бюджет на следующий год, либо принят проект о краткосрочном финансировании, то работа американского правительства может остановиться.

Подробнее о противостоянии демократов и республиканцев — в материале «Разброд и шатдаун».

Александр Кислов