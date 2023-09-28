Население готовится к осени потребления

Данные Росстата о доходах и потребительской активности населения в июле—августе 2023 года фиксируют их продолжавшийся рост. В Минэкономики считают, что общий объем потребительских расходов (сумма оборота розницы, общепита и услуг) в августе вырос, как и месяц ранее, на 9,5% в годовом выражении (по оценке ЦМАКП, на 9,3%, как в июне—июле). Оценки внутригодовой динамики потребительских расходов аналитиками министерства и центра по-прежнему заметно расходятся. В Минэкономики считают, что с исключением сезонности показатель за август вырос на 0,9% (на 0,8% за июнь) на фоне незначительного ускорения трат на товары при торможении расходов на услуги и общепит. В ЦМАКП же считают, что за август с учетом сезонности потребительские расходы выросли на 0,3% за счет непродовольственных товаров и услуг после замедления в июле на 0,1%.

Основными стимулами для заметного увеличения потребления летом оставались растущая инфляция, снижающийся курс рубля и ожидаемое снижение доступности кредитов, что стало причиной сильного разгона кредитования напоследок (см. “Ъ” от 25 сентября). Ситуацию на рынке труда в Минэкономики по-прежнему считают стабильной, отмечая рост реальной зарплаты год к году на 13,9% в июле (14,1% в июне) и исторический минимум безработицы — 3%. В ЦМАКП же фиксируют снижение реальной зарплаты с учетом сезонности в июле на 0,5% к июню (рост на 0,3% месяцем ранее, когда начислялись бонусы и премии). Прокси же доходов (зарплаты плюс пенсии) за июль снизился на 0,2% после спада на 0,6% за июнь. «В августе зарплаты вряд ли будут расти по тренду. Да и рост численности занятых остановился вместе с торможением роста зарплат. Снижение численности безработных при этом достигло предела и к концу года развернется»,— отмечает аналитик центра Игорь Поляков.

На этом фоне вследствие роста инфляции и ужесточения денежной политики ЦБ фиксирует снижение потребительских настроений граждан в сентябре к уровню февраля 2023 года (см. график) за счет оценок всех компонентов ожиданий и текущего положения респондентов. С ростом ставок выросла и склонность респондентов к сбережению. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать, а не тратить свободные деньги на дорогостоящие товары, возросла до 53,2% (плюс 1,5 п. п. к августу). Доля же тех, кто предпочитает тратить, снизилась до 28,4% (минус 3,6 п. п. к августу).

Артем Чугунов