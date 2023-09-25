Кредит экономике растет слишком быстро

По данным ЦБ, в августе кредит населению вырос на 979 млрд руб. (4,1 трлн руб. с начала года) — это 3,2% прироста за месяц и 20,7% в годовом выражении. Быстрее всего росла ипотека (особенно льготная) на фоне увеличения рыночных ставок и ожидаемого ужесточения регулирования. «Выдачи льготных кредитов выросли почти на 40%, до 507 млрд руб. При этом увеличились выдачи как по "Семейной ипотеке" (232 млрд руб.), так и по "Льготной ипотеке" (226 млрд руб.). Выдачи рыночной ипотеки выросли несколько меньше — примерно на 20% (342 млрд руб.)»,— отмечают в ЦБ.

Потребкредитование тоже быстро росло (на 2,4% за август и 14,4% в годовом выражении). В ЦБ говорят, что это может быть связано с сезоном отпусков и подготовкой к 1 сентября. «Сезонность в динамике потребкредитования не имеет ярко выраженный характер, и основной причиной все еще большого объема выданных средств может являться всплеск ажиотажного спроса на кредиты до изменения условий. Помимо лагового эффекта ДКП, до конца года важным охлаждающим фактором должно стать ужесточение макропруденциальных условий (с 1 октября)»,— считают аналитики Райффайзенбанка. «Кредитный рынок начнет остывать с октября, но в сентябре мы еще будем наблюдать высокие показатели»,— соглашаются аналитики Telegram-канала MMI. «Существенного падения темпов не следует ждать. Кредитование физлиц — высокодоходный банковский актив, и банки будут стремиться не снижать предложение. ЦБ вновь прибегнет к послаблениям, если доступность кредитов снизится, а уровень потребительского спроса упадет»,— полагают в ИПЭИ РАНХиГС.

Свежие оценки ЦМАКП индикаторов раннего оповещения о макрофинансовых рисках фиксируют высокую вероятность возникновения системного банковского кризиса (до августа 2024 года) и системных кредитных рисков (до октября 2023 года). Причина — кредитная экспансия банков (рост отношения общего объема кредитов населению и предприятиям к ВВП). «Длительное повышение долговой нагрузки на доходы экономических агентов может вести к росту риска невозвратов по кредитам (прежде всего в части потребительского кредитования)»,— замечают в ЦМАКП, среднесрочно накоплению кредитных рисков будет способствовать комбинация резкого повышения ключевой ставки с ужесточением макропруденциальных мер ЦБ на фоне низкого качества новых розничных ссуд.

Артем Чугунов