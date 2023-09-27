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Коммерсантъ FM
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Швеция отказала россиянкам в допуске на молодежный Евро-2024

Шведский футбольный союз не поддержал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) о допуске к международным соревнованиям российских спортсменов в возрасте до 17 лет. Соответствующее заявление опубликовано на сайте союза. В связи с таким решением шведские организаторы финальной части чемпионата Европы среди женских сборных U17 не допустят россиянок к участию в турнире в 2024 году.

«По мнению правления федерации, сборная Швеции (взрослая и молодежные) по-прежнему не должна проводить матчи против России ни в Швеции, ни за рубежом»,— говорится в заявлении.

Чемпионат Европы среди девушек до 17 лет пройдет в 2024 году с 5 по 18 мая в Швеции, среди юношей — с 20 мая по 5 июня на Кипре.

26 сентября исполком UEFA допустил к международным соревнованиям в этом сезоне российские юношеские сборные. Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды из РФ будут проводить без флага, гимна страны и не в России. С февраля 2022 года российские сборные не могли участвовать в международных соревнованиях из-за конфликта на Украине.

С решением UEFA не согласился Польский футбольный союз, заявивший, что польские сборные не будут соревноваться с российскими. Сегодня, 27 февраля, после решения UEFA украинская сборная по пляжному футболу снялась с чемпионата мира, который будет проходить в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в 2024 году. На чемпионат были заявлены белорусские спортсмены.

Полина Мотызлевская

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