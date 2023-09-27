Украина снялась с чемпионата мира по пляжному футболу из-за участия Белоруссии

Сборная Украины отказалась выступать на чемпионате мира по пляжному футболу 2024 года в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за участия в соревнованиях спортсменов из Белоруссии. Об этом сообщила Ассоциация пляжного футбола Украины (АПФУ).

Представители АПФУ обратились к Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) и Международной федерации футбола (FIFA) после того, как на чемпионат мира в Дубае квалифицировалась сборная Белоруссии. АПФУ просила отстранить белорусскую команду от выступлений, поскольку «Белоруссия является соучастником вооруженной агрессии против Украины». Однако в просьбе АПФУ было отказано.

«Исполняя приказ министерства молодежи и спорта Украины, запрещающий участвовать в международных соревнованиях, где также принимают участие спортсмены/команды, представляющие Российскую Федерацию и республику Беларусь, сборная Украины по пляжному футболу не сыграет на чемпионате мира 2024 в ОАЭ»,— говорится в сообщении.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года в ОАЭ — в Дубае. Российские сборные и клубы сейчас отстранены от участия в международных соревнованиях FIFA и UEFA.

Милена Костерева