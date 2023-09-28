С одеждой на возвращение

В то время как некоторые западные ритейлеры из-за военного конфликта между РФ и Украиной ушли с российского рынка, итальянская одежная сеть OVS, напротив, решила вернуться в страну. Бренд открывает первые магазины в очередной период турбулентности курса рубля, хотя именно по этой причине девять лет назад ушел из РФ. Несмотря на сокращение в кризис россиянами расходов, емкость одежного ритейла остается значительной — это могло подтолкнуть возвращение OVS. Однако, предупреждают эксперты, с укреплением позиций локальных марок конкуренция на рынке заметно возросла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: OVS Фото: OVS

Работающий в сегменте массмаркета одежный бренд OVS, основанный в Италии в 1972 году и управляющий сейчас по всему миру 2 тыс. магазинов, откроет первую в РФ точку продаж семейного формата площадью 780 кв. м в ноябре 2023 года в торгцентре «Vegas Крокус Сити», сообщили “Ъ” в Crocus Group, владеющей объектом. Там отмечают, что в этом году планируется открытие семи магазинов бренда, а к концу 2025 года — до 50 точек продаж по всей России.

Развитием бренда в РФ занимается дистрибутор Smart Casual Group (SCG; также ввозит в страну одежду немецкой марки Gerry Weber, французской Gertrude+Gaston). В компании на запрос “Ъ” не ответили, как и в головном офисе OVS. Судя по информации с портала HeadHunter, дистрибутор сейчас активно набирает персонал для магазинов, которые будут работать под брендом OVS.

В конце прошлого года стало известно о планах SCG развивать в России бренд OVS Kids исключительно с детской одеждой (см. “Ъ” от 23 декабря 2022 года). Однако, видимо, компания пересмотрела эту концепцию, добавив мужскую и женскую одежду.

Для OVS это не первая попытка выхода на российский рынок. В 2010–2014 годах бренд в стране развивала по франшизе Maratex Fashion Retail Company, входившая в польскую EM&F. По оценке гендиректора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, на конец 2012 года в России работало 64 магазина бренда. Но российский бизнес EM&F пострадал от серьезных скачков валютных курсов в 2014 году, и компании пришлось закрыть все магазины OVS и других сетей, которые она развивала в стране. Итальянский бренд возвращается в Россию в очередной период нестабильности рубля.

После ухода из РФ таких крупных сетей, как шведская H&M и испанская Inditex, открытие магазинов европейского бренда — нетипичная ситуация для российского рынка. Хотя за последние полтора года в стране появились 27 новых марок, но 78% из них, по подсчетам Nikoliers, из «дружественных» для РФ стран, включая Турцию, Ливан, Белоруссию.

По данным компании, всего с прошлого года примерно из 140 международных брендов, работавших в РФ, 32 ритейлера прекратили работу в стране, а 52 возобновили деятельность после изменений в структуре владения местным бизнесом. Так, Women’secret передала управление сетью белорусской Fashion House, Mango — турецкой Fiba Retail, а Reebok — FLO Retailing.

Даже несмотря на геополитическое напряжение, не все европейские бренды, по словам госпожи Лебсак-Клейманс, хотят терять российский рынок и поддерживают деловые контакты с местными партнерами. По ее словам, «особенно конструктивны» в этом плане ритейлеры из Италии и Германии. По данным британского аналитического центра GlobalData, еще до кризиса, начавшегося в феврале 2022 года, на долю РФ приходилось 10% всех продаж одежды в Европе — столько же было в Италии и Великобритании. Кроме того, не во всех крупных городах страны есть такая насыщенность одежными брендами, как в Москве или Петербурге, что дает ритейлерам пространство для развития, отмечает партнер Nikoliers Анна Никандрова.

Однако за полтора года конкуренция на российском одежном рынке заметно выросла, говорят опрошенные “Ъ” участники рынка. Уход крупных зарубежных игроков увеличил интерес к российским брендам, которые стали наращивать число лояльных покупателей, отмечает гендиректор «Глории Джинс» Лилия Булатова. Более того, по словам Анны Лебсак-Клейманс, высокая концентрация игроков из-за роста оборотов сейчас наблюдается в бюджетном сегменте одежды, в котором и работает OVS.

Алина Савицкая