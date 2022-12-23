Детей приоденут итальянцы

Несмотря на общий геополитический кризис, у части европейских модных брендов остается интерес к развитию в России. Так, в 2023 году в стране могут открыться магазины детской одежды итальянского бренда OVS Kids. Коллекции марки смогут заменить ушедшую H&M, но на рынке уже усиливается конкуренция, а потребители все больше переходят в режим экономии, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

О том, что в 2023 году в России могут открыться магазины детской одежды итальянского бренда OVS Kids, “Ъ” сообщил источник среди крупных fashion-операторов. Подробности он не раскрыл. Развивать бренд в России, вероятно, будет дистрибутор европейских брендов Smart Casual Group. Так, в декабре вакансия руководителя розничной OVS Kids появилась в профиле Smart Casual Group на портале HeadHunter. В обязанности кандидата входят запуск пяти новых магазинов, оперативное управление сетью, планирование и прогнозирование продаж, построение команды и т. д. В Smart Casual Group и группе OVS S.p.A. комментарии не предоставили.

OVS основана в 1972 году. Называет себя крупнейшим продавцом женской, мужской и детской одежды в Италии. В группу OVS S.p.A. с около 2 тыс. точек также входят марки UPIM и Stefanel. Smart Casual Group уже занимается дистрибуцией Stefanel. Также в портфеле компании немецкий бренд Gerry Weber, французская марка Gertrude + Gaston и др.

Магазины под брендом OVS в России ранее развивала по франшизе Maratex Fashion Retail Company (входила в польскую EM&F). Но бизнес пострадал от колебания валютных курсов в 2014 году, и в конце того же года Maratex объявила о закрытии точек. Сейчас одежда OVS Kids представлена в том числе в универмагах «Стокманн», а также на онлайн-площадках Ozon, Lamoda, Wildberries. В «Стокманне» вещи бренда стоят от 800 руб. до 3,6 тыс. руб.

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс говорит, что OVS работает в «среднем нижнем» ценовом сегменте наряду с H&M, LC Waikiki, российскими Acoola или «Глорией Джинс». Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько полагает, что OVS Kids может стать заменой детской линии H&M у потребителей из числа среднего класса крупных городов России.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов указывает, что среди брендов детской одежды в ценовых сегментах «средний» и «средний минус» уже высокий уровень конкуренции. По его словам, у OVS Kids есть потенциал для развития, если одежда бренда по качеству и цене будет ориентирована на более дорогой сегмент.

Такие потребители меньше страдают от кризисов и в основном не сокращают расходы на товары и одежду для детей, указывает господин Ванчугов. Марина Малахатько добавляет, что в целом развитие сегмента детских товаров в долгосрочной перспективе у многих игроков вызывает сомнения на фоне негативных демографических прогнозов и усиливающейся потребительской экономии.

Выход на российский рынок нового европейского бренда нехарактерен для текущей геополитической ситуации, когда многие марки из западных стран стремятся сократить присутствие на российском рынке. По данным NF Group, после начала военных действий РФ на Украине и новой волны западных санкций об уходе из РФ объявили около десяти крупных иностранных fashion-брендов, включая H&M, Zara, Mothercare. А выходили в основном турецкие марки, такие как Ipekyol, Machka, Twist, работающие через местных партнеров.

Как отмечает Марина Малахатько, итальянские компании среди европейских относительно сильно зависят от российского рынка и совершенно не хотят его терять. По данным NF Group, из более 150 оставшихся в торговых центрах Москвы иностранных брендов различных отраслей на итальянские марки приходится более 15%.

Алина Савицкая