Сергей Собянин утвердил структуру и состав столичного правительства

Сергей Собянин, переизбранный мэром Москвы в Единый день голосования (8 – 10 сентября), определил состав городского правительства, прежний состав которого в соответствии с законом подал в отставку после вступления мэра в должность.

Состав президиума правительства Москвы не изменился. Петр Бирюков остался вице-мэром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Андрей Бочкарев — вице-мэром по вопросам градостроительной политики и строительства, Александр Горбенко — по вопросам региональной безопасности и информационной политики. Владимир Ефимов сохранил позицию вице-мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, Максим Ликсутов по-прежнему возглавляет Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в ранге вице-премьера. Анастасия Ракова вновь назначена вице-мэром по вопросам социального развития, Наталья Сергунина — руководителем аппарата мэра и правительства города в ранге вице-мэра, Елена Зяббарова — главой Департамента финансов в ранге министра.

Мария Багреева назначена руководителем Департамента экономической политики и развития, Максим Гаман — главой Департамента городского имущества, Евгений Данчиков — начальником Главного контрольного управления. Эдуард Лысенко возглавляет Департамент информационных технологий, Александр Молотков — Департамент образования и науки. Алексей Немерюк в ранге первого заместителя Натальи Сергуниной руководит Департаментом торговли и услуг, Владислав Овчинский — Департаментом инвестиционной и промышленной политики. Евгений Стружак возглавил Департамент труда и соцзащиты, Алексей Хрипун — Департамент здравоохранения, Сергей Черемин — Департамент внешнеэкономических и международных связей.

Александра Кибовского в должности главы Департамента культуры сменил Алексей Фурсин, до этого руководивший Департаментом предпринимательства и инновационного развития.

Назначены также префекты административных округов. Сохранили свои должности Алексей Александров (Западный административный округ), Николай Алешин (Восточный), Олег Волков (Юго-Западный), Владимир Говердовский (Центральный), Дмитрий Набокин (Троицкий и Новомосковский), Алексей Пашков (Северо-Западный), Анатолий Смирнов (Зеленоград), Гаджимурад Изутдинов (Северный округ), Андрей Цыбин (Юго-Восточный) и Алексей Челышев (Южный). В должности префекта Северо-Восточного округа Сергей Мельников сменил Алексея Беляева.

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