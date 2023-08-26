Binance ограничила россиянам P2P-операции по всем валютам, за исключением рубля

Криптобиржа Binance с сегодняшнего дня, 26 августа, ввела ограничения для россиян на торги любой валютой, кроме рубля, через сервис Binance P2P (peer-to-peer, «от человека к человеку»). Мера распространяется на клиентов, прошедших верификацию «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC) России. Об этом говорится в сообщении биржи в ее приложении, которое приводит Frank Media.

Один из россиян подтвердил порталу, что у него пропала возможность P2P-операций в отличных от рубля валютах. Еще несколько человек, регистрировавшихся не через верификацию KYC России, рассказали, что не могут совершать сделки в рублях. В Binance пока не объяснили, с чем связаны ограничения.

В апреле криптобиржа отменила лимит в €10 тыс. для учетных записей россиян, который был установлен весной 2022 года из-за санкций против России. В пресс-службе сообщили «Ъ», что они по-прежнему соблюдают ограничения в отношении России. В том же месяце Binance разрешила пополнять депозиты с российских карт.

Лаура Кеффер