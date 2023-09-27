Захарова обвинила США и Британию в содействии украинской атаке Севастополя

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина реализовала атаку на Севастополь 22 сентября в координации с США и с Великобританией. В тот день удар был нанесен по штабу Черноморского флота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«22 сентября под ударом вновь оказался Севастополь, причем нет ни малейшего сомнения, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами»,— сказала Мария Захарова в ходе брифинга. Видео опубликовано на странице МИД в YouTube.

22 сентября Крым подвергся серии ракетных ударов, один из которых поразил штаб Черноморского флота в центре Севастополя. По данным Минобороны РФ, в результате происшествия один военнослужащий пропал без вести. Всего в ходе отражения атаки на Севастополь средства ПВО сбили пять ракет, утверждает ведомство.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Ракета достала до штаба».

Милена Костерева