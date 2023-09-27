Что происходит после ввода войск России на Украину. День 581-й
Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 27 сентября
Замглавы МИДа Вершинин провел переговоры со спецпредставителем генсека ООН Гамбой о ситуации на Украине. В Приморье учредили медаль «За содействие специальной военной операции». Спикер Палаты представителей Конгресса Маккарти выступил против включения расходов на помощь Украине во временный бюджет США. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».
8:49. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти выступил против включения расходов на помощь Украине на сумму примерно $6 млрд во временный бюджет, который позволит избежать шатдауна (прекращения работы госорганов США) — ТАСС.
8:42. Гражданская инициатива о закрытии консульства России на Аландских островах (Финляндия) набрала 50 тыс. подписей, необходимых для передачи на рассмотрение в финский парламент.
8:39. Министр обороны Украины Рустем Умеров, несмотря на обострение отношений с Польшей из-за экспорта украинского зерна, провел телефонный разговор со своим польским коллегой Мариушем Блащаком и поблагодарил Варшаву «за лидерство» в поставках танков.
8:26. Законодательное собрание Приморского края учредило медаль «За содействие специальной военной операции», соответствующее изменение внесено в краевой закон о наградах — пресс-служба парламента региона.
8:23. Заместитель министра иностранных России Сергей Вершинин провел переговоры со спецпредставителем генсека ООН Вирджинией Гамбой о ситуации на Украине и в том числе по вопросу защиты детей — представительство РФ при ООН.