Что происходит после ввода войск России на Украину. День 581-й

Замглавы МИДа Вершинин провел переговоры со спецпредставителем генсека ООН Гамбой о ситуации на Украине. В Приморье учредили медаль «За содействие специальной военной операции». Спикер Палаты представителей Конгресса Маккарти выступил против включения расходов на помощь Украине во временный бюджет США. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

8:49. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти выступил против включения расходов на помощь Украине на сумму примерно $6 млрд во временный бюджет, который позволит избежать шатдауна (прекращения работы госорганов США) — ТАСС.

8:42. Гражданская инициатива о закрытии консульства России на Аландских островах (Финляндия) набрала 50 тыс. подписей, необходимых для передачи на рассмотрение в финский парламент.

8:39. Министр обороны Украины Рустем Умеров, несмотря на обострение отношений с Польшей из-за экспорта украинского зерна, провел телефонный разговор со своим польским коллегой Мариушем Блащаком и поблагодарил Варшаву «за лидерство» в поставках танков.

8:26. Законодательное собрание Приморского края учредило медаль «За содействие специальной военной операции», соответствующее изменение внесено в краевой закон о наградах — пресс-служба парламента региона.

8:23. Заместитель министра иностранных России Сергей Вершинин провел переговоры со спецпредставителем генсека ООН Вирджинией Гамбой о ситуации на Украине и в том числе по вопросу защиты детей — представительство РФ при ООН.