Тамбовские власти хотят закупить 35 автобусов за 300 млн рублей

Объявлено шесть аукционов на поставку Тамбовской области 35 автобусов. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 299,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Для оплаты работ по трем контрактам будут привлечены средства федерального бюджета.

Самый крупный аукцион — на поставку 12 газовых автобусов большой и средней вместимости Тамбову. Начальная цена контракта составляет 173,9 млн руб. Все остальные закупаемые машины должны быть оборудованы дизельным двигателем. В ходе двух торгов с начальной ценой 34,2 млн и 23,8 млн руб. будут определены поставщики десяти автобусов для Моршанска. Также разыгрывается право на поставку шести машин для города Уварово за 36,4 млн руб.

Кроме того, определяется подрядчик для обеспечения тремя автобусами Пичаевского района (13,2 млн руб.) и четырьмя — Токаревского района (17,9 млн руб.).

Важным условием участия в торгах является товар отечественного производства

Срок поставки всех машин заканчивается в декабре 2023 года. Заявки на участие в аукционах можно подавать до 20-22 сентября, итоги будут подведены 22-26 сентября.

Ранее правительство РФ одобрило заявку Тамбовской области на получение 400 млн руб. для закупки 52 автобусов. Губернатор Максим Егоров сообщал, что на эти средства будет модернизирован общественный транспорт в Тамбове, Моршанске и Уварове, а также в Токаревском и Пичаевском муниципальных округах.

О том, как Черноземье столкнулось с дефицитом газомоторного топлива, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Пан или пропан».

Алина Морозова

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