Сенат США предложил выделить $6 млрд на помощь Украине вместо $24 млрд

Сенат США предложил сократить объем средств на помощь Украине до $6 млрд вместо запрошенных Белым домом $24 млрд, передает New York Times со ссылкой на законопроект о бюджете.

Предполагается, что финансирование американского правительства продлят до 17 ноября. Как передает NYT, еще $6 млрд предлагается выделить на ликвидацию последствий стихийных бедствий в стране. Белый дом запрашивал на эти цели $16 млрд.

До 30 сентября Конгресс должен завершить работу над бюджетом на следующий год или по крайней мере принять временную резолюцию о финансировании правительства. Если документы не будут приняты вовремя, то работа правительства будет остановлена.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 26 сентября заявил, что средств для военных поставок Украине хватит еще на несколько недель. Отсутствие дополнительного финансирования, по его словам, повлияет на возможность поддерживать Украину осенью и зимой.

Лусине Баласян