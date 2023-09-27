Константинов: Крым намерен восстановить подачу воды из Днепра

Власти Крыма планируют в перспективе восстановить подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, «принципиальное решение по реконструкции дамбы Каховского водохранилища принято», но его реализуют по итогам военной операции на Украине.

«В период, когда дамбы не будет, мы могли бы днепровскую воду в канал перекачивать. Для этого тоже нужно восстановить водозабор, насосные станции, провести необходимые гидротехнические работы. В перспективе мы и это планируем делать»,— рассказал «РИА Новости» парламентарий.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После вхождения республики в состав РФ Украина прекратила подачу воды в регион. В конце февраля 2022 года, после начала военной операции РФ, канал был разблокирован. Власти Крыма оценивали ущерб от водной блокады в 2 трлн руб.

Вода в канал снова перестала поступать из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). ЧП произошло 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра. ГЭС планируется восстановить.

Лаура Кеффер