Сальдо сообщил о проектировании планов по восстановлению Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти приступили к проектированию планов восстановления Каховской ГЭС после прорыва плотины. По его словам, вопрос финансовых средств не является ключевым.

«Части плотины нет. Я думаю, что сколько бы не понадобилось средств, это экономически целесообразный проект и он будет окуплен. Поэтому здесь дело не в средствах, а в желании и целесообразности. Намерения такие есть, и планы уже проектируются»,— сообщил господин Сальдо «РИА Новости».

6 июня прорвало плотину Каховской ГЭС, которая расположена выше Херсона по течению Днепра. Разрушились 14 из 28 пролетов станции, в результате неконтролируемого схода воды пострадали населенные пункты по обеим сторонам Днепра. По последним данным российских властей, контролирующих левый берег Днепра, число погибших достигло 57.

Владимир Сальдо говорил, что Каховская ГЭС будет восстановлена, как только «позволит военная обстановка». В первую очередь планируется возобновить работу водохранилища. Украинская сторона утверждала, что ГЭС не подлежит восстановлению.

Лусине Баласян