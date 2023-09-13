Константинов: ущерб Крыма от водной блокады вырос до 2 трлн рублей

Общий объем ущерба, понесенного крымчанами в результате водной блокады, превысит 2 трлн руб., сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов по итогам заседания Арбитражного суда Республики Крым (РК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Константинов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Владимир Константинов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На заседании суда Государственным советом РК, Советом министров Крыма, организациями и ведомствами, привлеченными к процессу в качестве третьих лиц, были представлены соответствующие ходатайства. Крымский парламент, в частности, попросил приобщить к делу копии материалов межгосударственной жалобы Генпрокуратуры РФ в Европейский суд по правам человека в части перекрытия властями Украины Северо-Крымского канала, а также письма Следственного комитета России по РК и Севастополю о возбуждении уголовного дела по статье «Экоцид».

«По предварительным подсчетам, общий объем ущерба, понесенного жителями Крыма в результате водной блокады, превысит 2 трлн рублей. Безусловно, рассмотрение дела в суде для нас — значимое событие. Однако это только начало нашей большой претензионной работы. Ущерб, который нанесла нашему полуострову, нашему бюджету, крымчанам Украина и ее хозяева, мы посчитаем до копейки»,— написал Константинов в своем Telegram-канале.

Также отметим, что Арбитражный суд РК сделал процесс закрытым, удовлетворив соответствующее ходатайство от Совмина республики. Как пояснила представитель правительства региона, это связано с необходимостью рассмотреть материалы о работе в том числе режимных объектов.

Следующее судебное разбирательство назначено на 4 октября. Ранее в Госсовете Крыма заявили, что транспортная блокада полуострова нанесла ущерб на сумму более 1,1 млрд руб., а финансовая блокада — на 38 млрд руб.

Егор Александров, Симферополь