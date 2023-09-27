Bank of America импортозамещают в России

Один из последних оставшихся в РФ брокеров с иностранными акционерами «Меррилл Линч Секьюритиз», до начала военных действий на Украине входивший в первую десятку на рынке, может быть продан. Клиентской базы у компании не осталось, а инфраструктура устарела и требует инвестиций, предупреждают эксперты. Поэтому покупателем выступает не связанный с основным бизнесом инвестор, что не исключает перепродажи компании под новым названием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Два источника “Ъ” рассказали, что брокер «Меррилл Линч Секьюритиз» (входит в группу Bank of America) выставлен на продажу. Еще один источник на финансовом рынке говорит, что сделка может быть закрыта в ближайшие дни, а ЦБ РФ уже согласовал нового гендиректора компании. В «Меррилл Линч Секьюритиз» и Банке России не ответили на запросы “Ъ”.

В 2021 году «Меррилл Линч Секьюритиз» входил в десятку крупнейших российских инвесткомпаний по величине комиссионных доходов от предоставления услуг на фондовом рынке. Выручка составляла почти 2,4 млрд руб., а чистая прибыль превышала 600 млн руб. Но после начала военных действий на Украине компания резко сократила присутствие на российском рынке. В первом полугодии 2023 года выручка составила лишь 35 млн руб., а убыток превысил 470 млн руб.

Российское законодательство либерально подходит к процедуре смены иностранных собственников в брокерских компаниях по сравнению, например, с банками, отмечает руководитель направления юридической компании a.t.Legal Антон Плохов. По его словам, заинтересованным лицам надо соблюсти сравнительно простую процедуру отчуждения доли в уставном капитале компании в соответствии с требованиями закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Единственным нюансом остаются требования к учредителям профучастника, отраженные в законе «О рынке ценных бумаг», уточняет господин Плохов.

Опрошенные “Ъ” крупные профучастники рынка не получали предложений о приобретении брокера. Впрочем, для них такая сделка могла и не иметь особого смысла. Как отмечает президент «Финама» Владислав Кочетков, «по факту у компании не осталось клиентской базы».

Согласно данным отчетности, по итогам 2021 года клиенты «Меррилл Линч Секьюритиз» были представлены компаниями-резидентами Великобритании (99,7%) и США (0,3%), а их средства превышали 1,1 млрд руб. По итогам 2022 года объем средств сократился до 10,6 млн руб. С учетом действующих ограничений ЦБ на трансграничные операции средства, вероятнее всего, остались замороженными. По словам собеседника “Ъ” на финансовом рынке, это могло быть причиной продажи компании, а не сдачи лицензии, когда требуется исполнение обязательств перед клиентами.

Господин Кочетков допускает, что покупателем может быть малоизвестный участник рынка и речь фактически идет о покупке брокерской лицензии. С учетом «отсутствия клиентской базы и устаревшей инфраструктуры» могут потребоваться существенные инвестиции в развитие, поясняет эксперт.

Кроме того, «актуальной для компании может стать проблема возможности ведения хозяйственной деятельности в принципе» с учетом ограничений на трансграничное движение капитала и доступа российских инвесторов на западные биржи, отмечает господин Плохов. По словам собеседника “Ъ” на финансовом рынке, знакомого с ситуацией, покупателем выступает инвестор, не связанный с брокерским бизнесом.

Впрочем, ни один из названных факторов не означает в обязательном порядке операционную убыточность компании, а «является следствием высушивания портфеля финансовых инструментов (отсутствие наращивания финансовых инструментов на балансе брокерской компании) под управлением», считает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота.

Эксперты допускают перепродажу брокерской компании в дальнейшем другому собственнику. В том числе под другим наименованием, так как, по словам господина Кочеткова, прежний бренд при смене бенефициара, скорее всего, не сохранится, «чтобы избежать рисков для материнской компании».

Господин Бархота полагает, что организация может быть интересна банкам и страховым компаниям с активной розничной клиентской базой не менее 500 тыс. человек. Интеграция брокерской структуры, поясняет эксперт, позволит наполнить клиентскую базу инвестиционными продуктами.

Ксения Куликова, Дмитрий Ладыгин