Инвесторы дружного зарубежья

Опрос “Ъ” показал, что российские брокерские компании, не попавшие под санкции, расширяют базу за счет привлечения инвесторов из дружественных стран. Речь идет о сотнях клиентов в месяц. На российский рынок их привлекают в первую очередь долговые бумаги, в том числе привязанные к курсам доллара или евро. Вместе с тем темпы притока могут снизиться из-за ужесточения регулирования в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Опрошенные “Ъ” брокерские компании, не попавшие под санкции западных стран, отметили уверенный приток инвесторов из дружественных стран на российский рынок в начале 2023 года.

Так, в «Финаме» количество таких клиентов составляет несколько сот человек в месяц, тогда как год назад речь шла о нескольких десятках открытых счетов в месяц. В БКС отметили, что приток клиентов—дружественных нерезидентов есть и количество открытых счетов «может исчисляться сотнями».

В «Ива Партнерс» наблюдали приток клиентов после введения санкций Евросоюза против НРД и блокировки активов в Euroclear и Clearstream. Несмотря на то что их количество составило несколько десятков человек за последний год, в основном это были крупные инвесторы, в том числе профучастники, банки и финансовые компании. В «Иволга Капитал» речь идет о «единичных участниках, как правило, профессиональных». В «Ингосстрах Инвестициях» таких клиентов пока нет, однако брокер отмечает интерес клиентов из Белоруссии.

По данным Банка России, на 30 сентября 2022 года количество нерезидентов, имеющих брокерские счета в инвесткомпаниях, превышало 7,6 тыс. человек, в банках — 12,8 тыс. человек. При этом большая часть из них имели гражданство Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Количество активных клиентов не превышало 1 тыс. человек. Суммарный объем активов на их счетах составлял 26,9 млрд руб.

В опрошенных брокерских компаниях также отмечают активность инвесторов из этих стран. В «Финаме» и БКС указывают на интерес из Армении и Азербайджана. В «Ива Партнерс» счета открывают инвесторы из стран ЕАЭС, «поскольку появилась возможность купить бумаги на внешнем контуре по низким ценам и получать доход по ним в российской инфраструктуре».

При этом инвестиционные предпочтения таких клиентов в целом совпадают с поведением российских инвесторов. По словам руководителя управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, значительная часть инвестирует в защитные активы (корпоративные облигации, ОФЗ и т. п.).

Директор департамента торговых операций «Ива Партнерс» Анастасия Горошко сообщила, что эту категорию клиентов интересуют преимущественно короткие и среднесрочные еврооблигации, а также облигации, которые подлежат замещению на российском рынке.

Вместе с тем в начале марта замминистра финансов Алексей Моисеев назвал ключевым барьером для притока инвестиций из-за рубежа лимит на трансграничные переводы в $1 млн в месяц. Однако опрошенные “Ъ” профучастники эту точку зрения не разделяют. Дмитрий Леснов отметил, что «достигнуть ограничительных уровней мы сможем не так скоро». Руководитель департамента интернет-брокер «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов также считает, что «лимит на вывод средств не является сдерживающим фактором».

Выход на российских рынок затрудняет отсутствие возможности дистанционного открытия счета, отмечают брокеры. Сейчас такая услуга предлагается только в «Финаме». «Это достаточно сильный драйвер роста открытия счетов клиентов из дружественных стран»,— считает Дмитрий Леснов. Кроме того, управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров выделяет еще два ограничения для инвестиций — налог на доходы в размере 30% для нерезидентов и инфраструктурные риски.

Кроме того, темп прироста клиентов может снизиться из-за указа президента от 3 марта 2023 года. Им установлено требование по получению разрешений от ЦБ или правкомиссии на совершение сделок с российскими ценными бумагами, приобретенными у нерезидентов из недружественных стран после 1 марта 2022 года.

По словам участников рынка, сделки по выкупу депозитарных расписок или евробондов российских компаний проводились через нерезидентов из дружественных юрисдикций. «Мы с нетерпением ждем разъяснения от регулятора в ближайшее время»,— подчеркнула госпожа Горошко.

Ксения Куликова