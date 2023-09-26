США гнут свою миссию

Москва отвергает заявления Вашингтона о ее ненадежности как союзника Армении в сфере безопасности и считает «нагнетание антироссийских настроений» частью политики «нанесения России стратегического урона» в Закавказье. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя высказывания представителей администрации Джо Байдена, обвиняющих Москву в неспособности защитить Армению и призывающих развернуть международную миссию в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе. Между тем посетившая Ереван американская делегация привезла письмо президента Байдена, пообещавшего поддержать демократию в Армении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в США Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Посол России в США Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Призываем Вашингтон воздержаться от крайне опасных слов и действий, которые приводят к искусственному усилению антироссийских настроений в Армении. Задачей США и их союзников является не нормализация обстановки и мирное развитие Закавказья, а нанесение стратегического урона России и намеренная дестабилизация евразийского пространства с перспективой вытеснения нас из данного региона»,— написал во вторник в Telegram-канале посол РФ в США Анатолий Антонов.

Комментируя последние заявления представителей администрации США о ненадежности России как партнера для Армении в сфере безопасности, посол Антонов назвал такие высказывания возмутительными.

«Россия была и остается верным союзником Армении. Тот факт, что российские солдаты погибли на своем посту, лишь подчеркивает готовность России идти на сложные решения ради достижения мира между азербайджанским и армянским народами»,— отметил Анатолий Антонов.

Комментарий посла России в Вашингтоне стал уже вторым за последние дни заявлением российского дипломатического ведомства, касающимся Армении. В первом был подвергнут критике новый вектор в политике Еревана. «Последние сентенции Пашиняна (премьер Армении Никола Пашинян.— “Ъ”) подтверждают наши более ранние выводы о том, что инспирируемые Западом и подстегиваемые официальным Ереваном деструктивные для собственной страны и наших союзнических отношений процессы носят не эпизодический, а системный характер»,— говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте МИД РФ.

Между тем заявление главы российской дипмиссии в Вашингтоне было сделано сразу после того, как в понедельник представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя последние события в Карабахе, констатировал, что Россия «не является партнером в области безопасности, на которого можно положиться».

В связи с этим господин Миллер призвал создать «международную миссию, которая предоставит транспарентность, безопасность и спокойствие жителям Нагорного Карабаха». По замыслу Вашингтона, такая миссия должна будет стать альтернативой миссии российского миротворческого контингента, размещенного в регионе на основе трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года. Мэттью Миллер на стал уточнять, готов ли будет Баку согласиться на размещение такой миссии. Он лишь сообщил, что «на данный момент идут активные обсуждения».

Заявление представителя Госдепартамента совпало с началом визита в Ереван американской делегации в составе главы Агентства по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр и помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, которая принимала участие в слушаниях по Карабаху в Сенате США (см. “Ъ” от 18 сентября).

Саманта Пауэр и Юри Ким стали первыми высокопоставленными американскими чиновниками, посетившими Ереван после проведенной Азербайджаном 20 сентября однодневной силовой акции в Карабахе, которую в Баку назвали «антитеррористическими мероприятиями локального характера». «Пауэр прибыла в Армению, чтобы подтвердить поддержку США суверенитету, независимости, территориальной целостности и демократии Армении, а также предпринять шаги для удовлетворения гуманитарных нужд, возникших в результате недавнего насилия в Нагорном Карабахе»,— заявили в посольстве США в Ереване.

Принимая американскую делегацию, премьер-министр Пашинян сделал новое громкое заявление о ситуации в Карабахе, ставящее под сомнение эффективность миссии российских миротворцев.

«Вы знаете, что, к сожалению, в данный момент процесс этнических чисток армян в Нагорном Карабахе продолжается, происходит прямо сейчас. Это очень трагический факт. Мы пытались проинформировать международное сообщество, что эта этническая чистка произойдет, но, к сожалению, нам не удалось предотвратить ее»,— заявил Никол Пашинян, сделав акцент на том, что напряженность в регионе после 20 сентября не только не спадает, но и продолжает расти.

Напомним, что на прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Пока нет оснований говорить об этнических чистках». Он дал понять, что Россия поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта с целью недопущения такого развития событий.

Между тем американская сторона поддержала точку зрения премьера Армении. В ходе встречи с ним Саманта Пауэр повторила мысль Мэттью Миллера о необходимости размещения в Карабахе международной миссии, чтобы контролировать действия Баку. «В Нагорном Карабахе необходимо присутствие международных структур, чтобы оценить, выполняет ли Азербайджан свои обязательства, так как президент Алиев (азербайджанский лидер Ильхам Алиев.— “Ъ”) обещал гарантировать права этнических армян. Этим структурам необходимо обеспечить возможность представлять отчет международному сообществу»,— заявила Саманта Пауэр.

Она также сообщила, что США готовы включиться в оказание помощи армянскому населению Карабаха. «Мы сосредоточены на конкретном кризисе, гуманитарных потребностях людей Нагорного Карабаха, гуманитарных потребностях людей, бежавших из Нагорного Карабаха,— заявила директор USAID и добавила: — Мы очень серьезно относимся к своей ответственности за то, чтобы сосредоточить ресурсы, чтобы поддержать местные органы власти в поиске мест для жизни (переселенцев.— “Ъ”) и других средств поддержки, а также побудить другие страны сделать то же самое». По словам Саманты Пауэр, США выделят в качестве гуманитарной помощи $11,5 млн, средства пойдут на покупку продуктов питания, а также «социальное и психологическое содействие». Отметим, что вице-премьер Армении Тигран Хачатрян во вторник днем сообщил: границу пересекли уже 19 тыс. вынужденных переселенцев.

В ходе визита в Ереван американская делегация передала армянскому премьеру письмо президента США Джо Байдена.

«Я попросил Саманту Пауэр, одного из самых важных членов моего кабинета, лично передать вам слова решительной поддержки Соединенных Штатов и моей администрации в стремлении Армении к достойному и устойчивому региональному миру, гарантирующему ваш суверенитет, независимость, территориальную целостность и демократию»,— говорится в послании Николу Пашиняну. «Я заверяю вас, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Армению в ее усилиях по укреплению демократии в стране и установлению стабильности в вашем регионе. Соединенные Штаты полны решимости работать с вашим правительством над удовлетворением гуманитарных нужд, возникших в результате недавнего насилия. Мы также продолжим укреплять наше сотрудничество в области энергетической диверсификации, стабильности и безопасности, о чем свидетельствуют наши недавние военные учения»,— заявил президент США.

Комментируя письмо президента США Николу Пашиняну, Дмитрий Песков во вторник выразил мнение: несмотря на резкую активизацию политики США в Закавказье, Вашингтон не сможет конкурировать с Москвой в сфере обеспечения безопасности Армении, в том числе энергетической и экономической. «Если говорят о сотрудничестве в области энергетики, то здесь вряд ли что-то может быть сопоставлено с той глубиной интеграции, которая есть с российской экономикой. Вряд ли может быть сопоставлено опять же с косвенным субсидированием армянской экономики»,— отметил господин Песков. После чего дал понять, что уровень вовлеченности РФ в процесс урегулирования несравним с тем, что сейчас демонстрируют США.

Сергей Строкань