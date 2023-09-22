Армения и Азербайджан схлестнулись в ООН

Совбез ООН провел экстренное заседание, посвященное резкому обострению обстановки в Нагорном Карабахе. Представители Франции и ФРГ осудили инициированную Баку военную операцию, напомнив Азербайджану о принципе ненасильственного урегулирования конфликтов. Представитель России напрямую критиковать Азербайджан не стал, но заявил о безальтернативной роли российской миротворческой миссии в регионе. Глава МИД Армении же призвал разместить в Нагорном Карабахе миссию ООН, что его азербайджанский коллега в свою очередь счел категорически неприемлемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

«Неприемлемое нападение»

Экстренное заседание Совета безопасности по ситуации вокруг Карабаха состоялось по инициативе Франции. Помощник генерального секретаря ООН Мирослав Йенча выразил озабоченность в связи с поступающей информацией о большом количестве жертв, в том числе среди мирного населения, в ходе так называемой «антитеррористической операции локального характера», которую Баку начал в отношении Нагорного Карабаха 19 сентября. Напомнил он и о погибших российских миротворцах. В то же время Мирослав Йенча признал, что точной картины происходящего у Секретариата ООН нет, поскольку у него нет представителей на местах.

«Вчерашнее (то есть датированное 20 сентября — “Ъ”) заявление о прекращении огня остается зыбким. Мы призываем к надежному и устойчивому прекращению всех боевых действий. Любое возобновление эскалации приведет к дальнейшей гибели и страданиям людей, а также еще больше отбросит поддерживаемые мировым сообществом мирные усилия»,— заявил помощник генсека. Секретариат ООН, по его словам, будет оставаться в тесном контакте со всеми затронутыми сторонами, и готов провести оценку гуманитарных потребностей пострадавших жителей региона при условии получении доступа в регион.

Глава МИД Франции Катрин Колонна начала свое выступление с осуждения действий Азербайджана. По ее словам, Баку совершил «нападение, которое противоречит принципу мирного урегулирования споров, прописанному в Уставе ООН». Французский дипломат подчеркнула, что принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану и его территориальную целостность никто под сомнение не ставит. В то же время она отметила, что Париж считает действия азербайджанских властей «неприемлемыми». Напомнив о жертвах, в том числе среди мирного населения, Катрин Колонна добавила, что как минимум 10% населения Нагорного Карабаха уже вынуждено было покинуть свои дома из-за азербайджанской военной операции.

Франция, по ее словам, «принимает к сведению» заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева от 20 сентября, в котором говорится о его желании жить в мире с армянами Нагорного Карабаха и защищать их права. «Но если власти Азербайджана действительно хотят прийти к мирному решению, то они должны прямо сейчас предоставить ощутимые гарантии (жителям Нагорного Карабаха — “Ъ”). Они должны добросовестно участвовать в переговорах, избегая применения силы или угроз,— заявила она.— Они должны гарантировать амнистию тем, кто согласился на прекращение огня, а также немедленно и без предварительных условий восстановить передвижение через Лачинский коридор».

С осуждением действий азербайджанских властей в ходе заседания также выступила глава МИД Германии Анналена Бербок (она присутствовала на мероприятии в качестве приглашенного участника). При этом она призывала конфликтующие стороны вернуться к переговорам — при посредничестве Евросоюза.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд критиковать действия Баку напрямую не стала, но подчеркнула, что в Вашингтоне «встревожены ситуацией в Нагорном Карабахе из-за продолжающих военных действий Азербайджана». «Мы призываем немедленно прекратить их. Единственное решение конфликта — это прекращение насилия и установление долгосрочного мира»,— заявила она.

«Ведущая роль России»

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь выступил с еще более сбалансированной речью. 19 сентября в Нагорном Карабахе, по его словам, «произошла резкая эскалация вооруженного противостояния». «Обострилась гуманитарная обстановка, возникли риски резкого увеличения числа беженцев. В ходе боевых столкновений есть погибшие среди гражданского населения,— констатировал российский дипломат.— К сожалению, и российские миротворцы в очередной раз приняли на себя удар при выполнении своего долга. В результате обстрела среди них есть погибшие». Власти РФ, как следует из его выступления, «приняли к сведению готовность азербайджанской стороны незамедлительно провести тщательное расследование этой трагедии и привлечь виновных к ответственности».

«Несмотря на непростую ситуацию, Российский миротворческий контингент продолжает добросовестно выполнять поставленные задачи и делать все возможное для защиты мирного населения»,— сообщил Дмитрий Полянский. С момента возобновления боевых действий командование Российского миротворческого контингента в контактах с представителями карабахских армян и азербайджанскими властями, по его словам, предпринимает активные усилия для немедленной остановки кровопролития и боевых действий, а также обеспечения соблюдения норм гуманитарного права в отношении мирных жителей. «Из наиболее опасных районов было эвакуировано около пяти тысяч гражданских лиц, из них более тысячи — дети. Люди получили защиту в лагере наших миротворцев, где они укрывались от артиллерийского и минометного огня. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, обеспечиваются места для временного проживания и горячее питание»,— уточнил дипломат.

Россия, по его словам, продолжает играть «ведущую роль» в процессе содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и «как никто другой заинтересована в скорейшем разрешении кризисной ситуации в регионе». «Абсолютным приоритетом сейчас является недопущение возобновления боевых действий и возвращение ситуации в политико-дипломатическое поле,— отметил Дмитрий Полянский.— Исходим из того, что армяно-азербайджанское примирение должно сопровождаться надежными и ясными гарантиями безопасности и соблюдения прав населения Нагорного Карабаха на основе общепризнанных международных принципов».

Представитель РФ призвал выработать поэтапную «дорожную карту» интеграции карабахцев в правовое поле Азербайджана с твердыми гарантиями их прав и безопасности. «Эти процессы будем активно сопровождать по линии Российского миротворческого контингента»,— заявил он, назвав роль российских сил в регионе «безальтернативной».

Мысль о незаменимости России как посредника был призван подчеркнуть и следующий пассаж из выступления Дмитрия Полянского: «Рамки для актуальных параметров нагорно-карабахского урегулирования задало признание официальным Ереваном в октябре 2022 года и в мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана. При этом в заявлениях по итогам указанных ЕС-овских саммитов, под которыми подписался и Ереван, тема необходимости надлежащего обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха была, к сожалению, попросту опущена». Для России же, по его словам, «безопасность и права нагорнокарабахских армян имеют ключевое значение».

«Исходим из того, что комплекс трехсторонних (Армения, Азербайджан, РФ — “Ъ”) заявлений на высшем уровне в 2020–2022 годах, заложивший правовую базу процесса армяно-азербайджанской нормализации, остается единственной реальной основой устойчивого урегулирования на Южном Кавказе,— сказал в заключение Дмитрий Полянский.— Нацелены содействовать предусмотренному договоренностями трех лидеров скорейшему возобновлению работы по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации, включая выработку мирного договора, разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию границы, налаживание гуманитарных контактов между двумя соседними народами».

Речь на речь

С наиболее продолжительными и эмоционально заряженными речами выступили главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов.

По оценке армянского министра «интенсивность и жестокость наступательных действий» азербайджанской стороны «четко указывают на то, что они были продиктованы намерением завершить этническую чистку Нагорного Карабаха». «Предварительно подтверждена гибель более 200 человек, еще более 400 человек получили ранения, в том числе мирные жители, женщины, старики, дети. Более 10 тысяч стали насильственно перемещенными лицами»,— сообщил он.

По его словам, «буквально вся территория Нагорного Карабаха подверглась неизбирательным артобстрелам, включая запрещенные кассетные боеприпасы». Утверждения азербайджанских властей, что на территории Нагорного Карабаха находились армянские военные, глава МИД Армении категорически отверг. «Мы решительно заявляем о том, что утверждения и ссылки на присутствие каких-то военнослужащих из состава Вооруженных сил Республики Армения в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности»,— заверил он.

Арарат Мирзоян призвал Совет безопасности «продемонстрировать свой авторитет» и предпринять ряд срочных мер. Среди прочего, по его словам, необходимо: осудить возобновление боевых действий и удары по гражданским поселениям и инфраструктуре азербайджанской стороной; потребовать полного исполнения Азербайджаном его обязательств в рамках международного гуманитарного права, в том числе тех, что касаются защиты мирных граждан; немедленно направить в Нагорный Карабах межведомственную миссию ООН для оценки ситуации с правами человека, гуманитарной ситуации и обстановки в сфере безопасности.

Кроме того глава МИД Армении призвал создать «возможности для создания миротворческих сил под эгидой ООН для поддержания стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе». Означает ли это, что Ереван предлагает заменить российских миротворцев на международную миссию, Арарат Мирзоян при этом не уточнил. Стоит отметить, что миротворческий контингент РФ глава МИД Армении в своей 15-минутной речи не упомянул ни разу.

Джейхун Байрамов в свою очередь заявил, что Армения не в праве апеллировать к Совету Безопасности ООН в связи с «локальными антитеррористическими мероприятиями, которые Азербайджан предпринимал на своей суверенной территории в полном соответствии с международным правом, в том числе международным гуманитарным правом». «Обращение Армении к Совбезу является явным нарушением требований Устава ООН относительно уважения суверенитета и территориальной целостности государств и невмешательства в их внутренние дела»,— добавил он.

«Антитеррористические мероприятия», по словам азербайджанского министра, продемонстрировали масштабы «милитаризации Арменией вопреки взятым ею на основе трехстороннего заявления (от 2020 года — “Ъ”) обязательств о прекращении всей военной деятельности против Азербайджана и выводе сил с его международно признанных территорий». «Ни одно суверенное государство не потерпит на своей территории такого незаконного военного присутствия. Азербайджан тоже не может этого сделать»,— заявил Джейхун Байрамов.

Незаконные вооруженные формирования, оснащенные тяжелым вооружением, по его словам, ранее не давали Баку наладить диалог с армянами Карабаха. Теперь же, после того как они были нейтрализованы, Баку готов гарантировать обеспечение прав и свобод армянских жителей Карабаха. «Этнические армянские жители приглашаются стать частью нашей модели миролюбивого сосуществования»,— отметил глава МИД Азербайджана, призвав внешних игроков не мешать процессу «реинтеграции» Нагорного Карабаха.

При этом он подчеркнул, что в Баку надеются на улучшение отношений и с Ереваном. «Несмотря на все серьезные вызовы, проистекающие из деструктивной позиции Армении, Азербайджан вновь подтверждает свою готовность к искреннему диалогу и переговорам на основе равного уважения легитимных интересов каждого»,— заключил Джейхун Байрамов.

Елена Черненко