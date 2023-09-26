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Коммерсантъ FM
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Глава Якутии вступился за режиссеров фильмов «Айта» и «Кандидат»

Глава Якутии Айсен Николаев вступился за режиссеров Степана Бурнашева и Дмитрия Шадрина и заявил, что они не могли снять кино о национализме и нетрадиционных ценностях. Об этом он рассказал во время «Прямой линии».

«Я, как любой якутянин, буду немного предвзят, но, во-первых, я эти фильмы оба ("Айта" режиссера Степана Бурнашева и "Кандидат" режиссера Дмитрия Шадрина.— "Ъ") посмотрел. Во-вторых, я прекрасно знаю и Дмитрия Шадрина, и Степана Бурнашева. Знаю, что они оба патриоты, никаких они фильмов про нетрадиционные ценности или национализм снимать в принципе не способны»,— сказал господин Николаев (цитата по ТАСС).

Глава Якутии также сообщил, что разговаривал с режиссерами по телефону. «Просто здесь надо быть, знаете, в некоторой степени более сосредоточенными, понимать, где могут "подловить", на каких ошибках, и делать все, чтобы их не совершать, и идти вперед. Сказал, что родная республика всегда с вами, мы вас, своих, не бросаем, будем вас поддерживать»,— добавил он.

По требованию Роскомнадзора 19 сентября из проката российских онлайн-кинотеатров убрали самый кассовый якутский фильм «Айта» — ведомство обнаружило в нем проявления национализма. Фильм «Кандидат» не получил прокатного удостоверения от Минкульта в связи с пропагандой ЛГБТ.

Подробнее в тексте «Ъ» «Роскомнадзор посмотрел "Айту"».

Петр Бузлаев

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