Роскомнадзор посмотрел «Айту»

Роскомнадзор запретил показ якутского фильма «Айта» за национализм. Продюсеры на днях встретятся с чиновниками. Лента взяла два приза на фестивале «Зимний», заработала 26 млн руб. при бюджете в 4 млн руб. и собрала 80 тыс. зрителей в кино, прежде чем регулятор усмотрел в ней «деструктивную информацию». «Положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности»,— говорится в заявлении Роскомнадзора. Фильм удален из всех онлайн-кинотеатров.

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По сюжету жители якутского поселка решают устроить самосуд над русским полицейским, которого подозревают в доведении до суицида местной школьницы. Но миссия фильма как раз в том, чтобы сплотить людей, рассказал “Ъ FM” режиссер Степан Бурнашев. Он считает, что возникло недоразумение и ситуацию удастся разрешить:

«Вчера поступил ответ от РКН, и вот тогда только стало ясно, в чем проблема. Но я в своем фильме этого не вижу. Наоборот, он показывает, что нужно понимать друг друга. Из-за этого немножко не понимаю, в чем логика. Это не окончательное решение — они просто написали письма платформам, ссылаясь на закон, чтобы те приняли меры. Надеюсь, в кратчайшие сроки все урегулируется. Я считаю, это какое-то недоразумение».

При этом у «Айты» есть прокатное удостоверение, и Минкульт его не отзывал. Ведомства разошлись в оценках, и это проблема двойного регулирования, отметил партнер юридической фирмы Comply Максим Али: «С юридической точки зрения тут нет какой-то удивительной ситуации. У разных госорганов часто бывают разные мнения. С одной стороны — Минкультуры, с другой — Роскомнадзор.

У них может быть разное восприятие одного и того же контента. Это не очень нормальная ситуация, но по большому счету ее может разрешить только суд.

Если мы говорим про прокатное удостоверение, то Минкульт тоже проверяет фильм на наличие в нем запрещенной информации. Понятно, что онлайн-кинотеатр, видя прокатное удостоверение, рассчитывал на него. Но вот здесь срабатывает такой дуализм.

Наверное, со стороны или онлайн-кинотеатра, или правообладателя было бы справедливо оспорить заявленное Роскомнадзором требование в суде. Это возможно, но с практической точки зрения на это идут не все, потому что это время, это деньги. Проще согласиться и удалить фильм. Так рисковать, как правило, никто не хочет. В данном случае ведомство говорит про какую-то деструктивную информацию, хотя юридически такого основания нет. Видимо, оно будет подводить решение под одно из тех, которые прописаны в законе».

Министр культуры Якутии Юрий Куприянов назвал фильм достойным. «Но решение Роскомнадзора не обсуждают, его нужно выполнять»,— цитирует его sakhaday.ru.

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Иван Корякин