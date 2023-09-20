РКН запретил показ якутского фильма «Айта» из-за проявлений национализма

Роскомнадзор потребовал от российских видеосервисов удалить драму «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева. В ведомстве объяснили, что усмотрели в картине информацию, «противоречащую принципам единства народов России».

«В картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности»,— сообщили «Ведомостям» в пресс-службе РКН.

В Роскомнадзоре добавили, что распространение подобной информации аудиовизуальными сервисами недопустимо, соответствующее уведомление направлено их владельцам. Топ-менеджеры двух крупных видеосервисов сообщили «Ведомостям», что уже удалили фильм из библиотек.

По сюжету фильма, дочь охотничьего инспектора Айта пытается покончить с собой, после чего мать находит у нее в кармане записку со словами «Афоня, я тебя ненавижу». Так в поселке зовут русского полицейского, который накануне подвозил Айту до дома. Позднее выясняется, что речь шла о якутском школьнике из соседнего поселка. Степан Бурнашев заявил, что стремился показать, «к чему может привести разобщенность народов».

Минкульт выдал прокатное удостоверение фильму «Айта» в феврале 2022 года. Фильм получил рейтинг 16+. В марте 2023 года картина вышла в российский прокат и собрала 26,4 млн руб., став самым кассовым якутским фильмом. На кинофестивале авторского кино «Зимний» «Айта» завоевала две награды — за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (награду получил Иннокентий Луковецев).

Лусине Баласян