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Коммерсантъ FM
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Зарубежное образование меняет направление

В каких странах предпочитают учиться россияне

Россияне стали в пять раз чаще выбирать вузы Южной Кореи и Сингапура для получения высшего образования. Такую динамику за последние три года фиксируют собеседники “Ъ FM” в сфере обучения за рубежом. Помимо этого, популярностью пользуются университеты Южно-Африканской республики, но спрос на них меньше. При этом примерно 20% студентов, приехавших из России, выбирают специальность «Бизнес и экономика», 15% — IT и «Финансы». Порядка 10% абитуриентов поступают на факультеты естественных наук и биомедицины. Примерно столько же обучаются инженерии, юриспруденции и организации туристического бизнеса.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

С чем связана такая тенденция? Генеральный директор AcademConsult Ирина Следьева считает, что российских студентов привлекают высокие рейтинги южнокорейских и сингапурских вузов и стоимость обучения в них:

«В 300 лучших университетов мира входят два вуза из Кореи и Сингапура — по всем специальностям имеется в виду. Если мы берем какие-то конкретные направления, например, финансовые технологии, IT, логистику, строительство, то, что хорошо развито в этих странах, по ним университеты за последние годы выросли в рейтинге еще больше.

Как изменилась стоимость обучения в российских и зарубежных вузах

К тому же играет роль возможность недорого обучаться на английском языке, потому что даже топовые вузы в два-пять раз дешевле, чем аналогичные программы, допустим, в англоязычных странах, это $6-9 тыс. в год.

Помимо этого, для выпускников привлекательно большое число международных проектов. Там развитые индустрии, большие инвестиции, и ты можешь проходить стажировки, трудоустраиваться во время учебы или после.

Что касается стипендии, то в Корее она может составлять до 100% от стоимости обучения, то есть ты платишь только за проживание. Есть варианты стипендий и с ним, но получить такую шансов мало.

Если говорить о поступлении россиян в корейский или сингапурский вуз, то идеальный формат, когда ты за год-два анализируешь себя, возможные специальности и их перспективность. Из документов понадобится аттестат или диплом, также нужно сдать экзамены по английскому. Это необязательно IELTS или TOEFL — международные тесты, которые в России сейчас сдать нельзя.

Еще ты должен предоставить рекомендательное письмо или два и подготовиться к интервью».

По словам россиян, которые учатся в Южной Корее, в стране всегда было много студентов из России, но в последнее время их число действительно выросло.

Большинство специальностей можно освоить за четыре года, а вот обучение архитектуре, юриспруденции, медицине и фармацевтике занимает около пять-шесть лет. Первые два курса студенты изучают базовые предметы, затем к ним добавляются факультативные дисциплины.

Сложно ли россиянам поступить в иностранные институты

Сложно ли россиянам поступить в иностранные институты

Преподаватели не требуют стопроцентной посещаемости, так что качество полученного образования зависит от самого студента, рассказала “Ъ FM” россиянка Алина, которая учится в магистратуре в университете Южной Кореи:

«До этого я получала образование в Китае, поэтому, сравнивая, например, университет в КНР и корейский вуз, могу сказать, что во втором случае вообще все так расслаблено, все так хорошо, вообще можно не париться, главное — только подготовиться к экзаменам. Тебе там выдадут все пособия, скажут, какие главы учить.

Кроме того, в стране очень развиты соревнования из серии "кто займет первое место", "у кого больше баллов". Но так как иностранцы, понятное дело, не могут состязаться наравне с корейцами, то все зависит от тебя самого.

После обучения некоторым удается очень легко трудоустроиться в Корее. Например, моя подруга сейчас ведет танцклассы для иностранцев.

А если брать крупные компании, в частности, в сфере entertainment, то ты там вряд ли сможешь что-то найти по своему профилю.

Сколько граждане готовы потратить на обучение в российских и зарубежных вузах

Эмигрантов чаще всего берут в маркетинг и на те должности, которые предполагают коммуникации с другими иностранцами, в частности, это переводчики-координаторы. В этом случае нужно получить определенный сертификат, и тогда можно работать официально. То есть многие релоканты работают в разных клиниках и школах».

Вместе с тем, по словам специалистов, чаще всего россияне после обучения в Южной Корее и Сингапуре не возвращаются на родину: в вузах им предлагают стажировки, из-за чего появляется возможность дальнейшего трудоустройства.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова

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