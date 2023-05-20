Знаниям назвали цену

Российские абитуриенты назвали высшее образование слишком дорогим. Как выяснила компания GoStudy, которая занимается отправкой студентов за рубеж, большинство россиян готовы потратить на него не больше 100 тыс. руб. за семестр, то есть 200 тыс. руб. в год. При этом программы подготовки большинства престижных вузов обходятся гораздо дороже. В МГУ, например, год обучения стоит вдвое больше, в Высшей школе экономики заплатить придется 460 тыс. руб., а в МГТУ имени Баумана по некоторым направлениям стоимость превышает 0,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

От чего зависит цена? И можно ли за эти деньги найти вуз за рубежом? “Ъ FM” изучил прайс-листы российских вузов. Один из самых скромных ценников в РХТУ имени Менделеева, где готовят химиков, инженеров и программистов. Год обучения там стоит чуть больше 200 тыс. руб. Однако исполняющий обязанности ректора Илья Воротынцев рассказал, что цены скоро могут вырасти:

«У нас на совете ректоров города Москвы выступал научный руководитель Высшей школы экономики Кузьминов. Он сравнивал среднюю зарплату в регионе со средней стоимостью обучения там. У нас в этом смысле цены достаточно низкие, и мы думаем, что же с этим делать. Мы пытаемся выстроить гибкую систему скидок для ребят, которые чуть-чуть недобрали баллов для прохождения на бюджетные места, и увеличить, может быть, стоимость для тех, кто на границе дозволенного по баллам ЕГЭ.

Наш вуз не поднимал цену несколько лет, соответственно, в целом это возможно. Пока думаем над этим вопросом для того, чтобы извлечь максимальную выгоду с точки зрения увеличения проходного балла ребят, обучающихся с полным возмещением затрат. Это нормальный процесс, потому что образование дает человеку возможности, и оно не может быть бесплатным или дешевым».

Чуть больше россияне готовы тратить на образование в зарубежных вузах, показало исследование GoStudy. На семестр половина респондентов может выделить примерно €1 250, по нынешнему курсу это 110 тыс. руб. Если абитуриентам понадобятся дополнительные средства, половина из них готова подрабатывать, каждый пятый согласен взять кредит. Найти программы по таким ценам можно, но маловероятно, говорит гендиректор компании ITEC Нина Колташова:

«Наверное, можно, но таких запросов у нас крайне мало. Это Турция, где в этих пределах будет обучение на английском языке, Китай и Корея.

Все-таки основной запрос, в том числе со стороны московских клиентов, на Великобританию, Голландию, Канаду, Америку, где стоимость в разы больше, от 2 млн руб. в год и выше.

Например, в Великобритании, если мы говорим про университетское образование, степень бакалавра и магистра — от 17-20 тыс. фунтов, то есть примерно 2 млн руб. Это только обучение, проживание и питание — дополнительные расходы. В США точно так же, там обучение стоит от $50 тыс. в год и выше. Можно найти за $45 тыс. со стипендиями».

Участники рынка говорят, что за рубежом учатся около 300 тыс. российских граждан. Ежегодно в иностранные вузы поступают около 50 тыс. россиян, это примерно 1,5% от числа всех выпускников школ РФ. До пандемии показатель был выше, тогда студентами зарубежных университетов становились около 70 тыс. соотечественников ежегодно.

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Иван Якунин