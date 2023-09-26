Президент Латвии допустил закрытие границы с РФ в случае притока мигрантов

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс провел встречу с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом в Рижском дворце. На встрече стороны обсудили возможное закрытие границы Латвии с Россией и Белоруссией в случае массового притока мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии латвийского президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Drew / AP Фото: Richard Drew / AP

Согласно пресс-релизу, господин Ринкевичс встречался с главой Минобороны ФРГ, чтобы обсудить участие немецкой стороны в обеспечении Балтийского региона. «В ходе беседы стороны также обсудили возможность гибридных атак на границу Латвии со стороны Беларуси. Э.Ринкевичс выразил позицию, что Латвия готова принять все необходимые меры, в том числе закрыть границу с Беларусью и Россией, особенно в случаях массового притока мигрантов»,— говорится в сообщении.

19 сентября Латвия приостановила работу одного из двух погранпунктов на границе с Белоруссией «для предотвращения угроз нелегальной миграции». В конце августа главы МВД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии провели переговоры, по итогам которых пообещали полностью закрыть границы с Белоруссией. Стороны также потребовали выдворить ЧВК «Вагнер» из соседней страны. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на вопрос о том, останутся ли наемники в стране, заявил, что «"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось».

После попытки мятежа в июне нынешнего года часть бойцов ЧВК «Вагнер» переместилась в Белоруссию. Там они обучали белорусских военнослужащих в лагере в районе города Осиповичи. О том, что происходит с бойцами ЧВК «Вагнер» после смерти ее основателя Евгения Пригожина 23 августа — не сообщалось.

Полина Мотызлевская