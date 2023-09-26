Дроны встречают «Панцирями»
Приграничные регионы за сутки отразили два десятка атак БПЛА
За последние сутки приграничные регионы России подверглись массовым атакам беспилотников (БПЛА). Большинство из них были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО) и не принесли серьезных последствий. В Белгородской области дрон-камикадзе ударил по объекту связи, а в курском поле сбитый комплексом «Панцирь» беспилотник привел к возгоранию сухой травы.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Наиболее массовую атаку украинских беспилотников за прошедшие сутки принял на себя Грайворонский городской округ, расположенный в юго-западной части Белгородской области. На высоте 300 м над селом Ивановская Лисица средствами ПВО были сбиты семь БПЛА самолетного типа, а над соседней Антоновкой — один. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате этих атак никто не пострадал, но осколки повредили легковой автомобиль.
Также без серьезных повреждений обошлись атаки на другие районы: под Белгородом вчера в районе села Таврово сбили два беспилотника, а в расположенном неподалеку Крутом Логе последствием работы системы ПВО стала поврежденная кровля частного дома. В Ракитянском районе на северо-западе региона атака беспилотника не привела к серьезным последствиям, но в селе Муром на юге области дрон-камикадзе ударил по объекту связи. В результате ударов БПЛА в Белгородской области никто не пострадал. От артиллерийских и минометных обстрелов за минувший день различные ранения в регионе получили пять жителей, из которых с множественными поверхностными осколочными ранениями бедра, лопаточной области и кисти госпитализирован один человек — сотрудница промпредприятия в Шебекино.
Еще одна неудачная атака с беспилотника, по данным «Ъ», произошла на границе рядом с селом Пороз в Грайворонском округе. Примерно в 16:40 ее пересек квадрокоптер, предположительно запущенный из Сумской области Украины. Сотрудники погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям с помощью средств радиоэлектронной борьбы и стрелкового автоматического оружия попытались его уничтожить, однако дрон смог скрыться, по всей видимости вернувшись к месту запуска.
За прошедшие сутки атакам беспилотников подвергались и различные районы Курской области. Как рассказывал «Ъ», сбитые в облцентре БПЛА повредили 15 частных домовладений, многоквартирный дом, четыре автомобиля и административное здание. К концу вчерашнего дня четыре беспилотника были сбиты над садоводческим некоммерческим товариществом «Взлет» в Рышковском сельском совете Курского района. Сбитый комплексом ПВО «Панцирь» БЛПА привел к возгоранию сухой травы в поле почти в 100 км от границы. Места падения еще трех дронов сразу обнаружены не были.
Сегодня утром, в 5:28, по информации «Ъ», средства ПВО сбили неустановленный беспилотник в Курчатове, в 7 км от местной атомной электростанции и в 60 км от границы.
Никаких последствий эта атака не принесла, но за несколько часов до нее украинский БПЛА смог скинуть два боеприпаса на электроподстанцию в приграничном селе Снагость Кореневского района. Губернатор Роман Старовойт заявлял, что в результате оказались обесточены семь населенных пунктов. По данным «Ъ», в зоне отключения могли оказаться как минимум 870 домов. Позже из-за минометного обстрела без света осталась часть села Попово-Лежачи Глушковского района. Днем пограничники в Курской области смогли с помощью противодроновых ружей перехватить пару дронов-камикадзе.