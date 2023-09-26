Дроны встречают «Панцирями»

За последние сутки приграничные регионы России подверглись массовым атакам беспилотников (БПЛА). Большинство из них были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО) и не принесли серьезных последствий. В Белгородской области дрон-камикадзе ударил по объекту связи, а в курском поле сбитый комплексом «Панцирь» беспилотник привел к возгоранию сухой травы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Наиболее массовую атаку украинских беспилотников за прошедшие сутки принял на себя Грайворонский городской округ, расположенный в юго-западной части Белгородской области. На высоте 300 м над селом Ивановская Лисица средствами ПВО были сбиты семь БПЛА самолетного типа, а над соседней Антоновкой — один. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате этих атак никто не пострадал, но осколки повредили легковой автомобиль.

Также без серьезных повреждений обошлись атаки на другие районы: под Белгородом вчера в районе села Таврово сбили два беспилотника, а в расположенном неподалеку Крутом Логе последствием работы системы ПВО стала поврежденная кровля частного дома. В Ракитянском районе на северо-западе региона атака беспилотника не привела к серьезным последствиям, но в селе Муром на юге области дрон-камикадзе ударил по объекту связи. В результате ударов БПЛА в Белгородской области никто не пострадал. От артиллерийских и минометных обстрелов за минувший день различные ранения в регионе получили пять жителей, из которых с множественными поверхностными осколочными ранениями бедра, лопаточной области и кисти госпитализирован один человек — сотрудница промпредприятия в Шебекино.

Еще одна неудачная атака с беспилотника, по данным «Ъ», произошла на границе рядом с селом Пороз в Грайворонском округе. Примерно в 16:40 ее пересек квадрокоптер, предположительно запущенный из Сумской области Украины. Сотрудники погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям с помощью средств радиоэлектронной борьбы и стрелкового автоматического оружия попытались его уничтожить, однако дрон смог скрыться, по всей видимости вернувшись к месту запуска.

За прошедшие сутки атакам беспилотников подвергались и различные районы Курской области. Как рассказывал «Ъ», сбитые в облцентре БПЛА повредили 15 частных домовладений, многоквартирный дом, четыре автомобиля и административное здание. К концу вчерашнего дня четыре беспилотника были сбиты над садоводческим некоммерческим товариществом «Взлет» в Рышковском сельском совете Курского района. Сбитый комплексом ПВО «Панцирь» БЛПА привел к возгоранию сухой травы в поле почти в 100 км от границы. Места падения еще трех дронов сразу обнаружены не были.

Сегодня утром, в 5:28, по информации «Ъ», средства ПВО сбили неустановленный беспилотник в Курчатове, в 7 км от местной атомной электростанции и в 60 км от границы.

Никаких последствий эта атака не принесла, но за несколько часов до нее украинский БПЛА смог скинуть два боеприпаса на электроподстанцию в приграничном селе Снагость Кореневского района. Губернатор Роман Старовойт заявлял, что в результате оказались обесточены семь населенных пунктов. По данным «Ъ», в зоне отключения могли оказаться как минимум 870 домов. Позже из-за минометного обстрела без света осталась часть села Попово-Лежачи Глушковского района. Днем пограничники в Курской области смогли с помощью противодроновых ружей перехватить пару дронов-камикадзе.

Сергей Толмачев, Воронеж