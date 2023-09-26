В Курской области обесточено семь населенных пунктов из-за атаки БПЛА

Село Снагость Кореневского района атаковал украинский беспилотник, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, БПЛА сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию. В результате обесточено семь населенных пунктов.

«Никто из жителей не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка»,— написал господин Старовойт в Telegram.

Вчера, 25 сентября, вечером около 23:00 силы ПВО сбили два украинских БПЛА самолетного типа в Курской области. По данным Минобороны, еще два беспилотника в регионе были сбиты около 22:30. В выходные в Курске беспилотники повредили здание ФСБ и жилые объекты.

Подробности — в материале «Ъ» «Дроны ударили по домам».

Лаура Кеффер